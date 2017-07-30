Более тысячи военнослужащих приняли участие в параде в честь дня ВМФ в Новороссийске

ТАСС, 30 июля. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского флота России, открылись в Новороссийске морским парадом. В нем приняли участие экипажи почти двух десятков кораблей, всего более одной тысячи военнослужащих, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

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"Мероприятия, приуроченные к празднику, сегодня проходят в городах и районах региона. Масштабный морской парад состоялся в Новороссийске, в нем приняли участие расчеты военнослужащих Новороссийского гарнизона, Новороссийской государственной морской академии имени Федора Ушакова и военного оркестра базы", - отметили в администрации региона.

Основные события праздника развернулись в акватории Цемесской бухты, где выстроились около 20 кораблей и судов обеспечения гарнизона. Затем десантники продемонстрировали действия по высадке на плацдарме и элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна. В течение дня жители и гости Новороссийска могут посетить выставку образцов боевой техники береговых войск ВМФ. Вечером на набережной портового города пройдет праздничный салют.

День Военно-морского флота также отмечают в воскресенье в Краснодаре. В краевом центре прошел концерт воспитанников Краснодарского детского морского центра, все желающие могут посетить экспозицию Музея боевой славы краевого центра.

"Немало доблестных побед и беспримерного героизма в истории флота, навечно в нее вписаны имена матросов и офицеров, чьи подвиги стали символом беззаветной преданности Родине. Нынешние поколения матросов и офицеров бережно хранят и приумножают лучшие традиции русского флота", - процитировали в пресс-службе поздравление в адрес военных моряков от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.