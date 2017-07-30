Вертолеты Ка-52К завершили очередной этап испытаний на борту фрегата "Адмирал Горшков"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новейшие российские корабельные вертолеты Ка-52К, принявшие в воскресенье участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, перед этим завершили очередной этап испытаний на фрегате "Адмирал Горшков". Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"Два вертолета Ка-52К, завершившие очередной этап корабельных испытаний, приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота России. Вертолеты открыли воздушную часть военно-морского парада, совершив пролет над Невой и Сенатской площадью Санкт-Петербурга", - сказали в холдинге.

В пресс-службе пояснили, что именно эти машины с конца 2016 по начало 2017 года проходили предварительные испытания на борту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", признанные успешными.

"В преддверии парада завершился очередной этап испытаний Ка-52К, в рамках которого отрабатывалось взаимодействие корабельных систем с бортовыми системами вертолета. В частности, проверялась работа навигационного комплекса вертолета при взлете и посадке на борт корабля. Испытания проводились 21-22 июля, специалистами АО "Камов" было совершено семь посадок на палубу фрегата "Адмирал Горшков" проекта 22350", - уточнили в пресс-службе.

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Как пояснили в холдинге, "Адмирал Горшков" - головной корабль своего типа - был выбран, поскольку он оснащен рядом корабельных систем, аналогичных тем, которые в перспективе будут установлены на российские универсальные десантные корабли.

Заместитель генерального директора "Вертолетов России" по продажам Владислав Савельев отметил, что во время июльского этапа испытаний была проделана большая работа по проверке работы навигационного комплекса Ка-52К в морских условиях.

"В ближайшее время полученный опыт будет проанализирован специалистами конструкторского бюро "Камов", и испытания продолжатся", - сказал Савельев, чьи слова привели в пресс-службе холдинга.