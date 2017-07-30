День Военно-морского флота России отмечают в Калининграде и Балтийске

КАЛИНИНГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Торжества в честь Дня ВМФ России в главной военно-морской базе Балтийского флота - Балтийске Калининградской области - открылись традиционным парадом кораблей в акватории морского канала. Его свидетелями, по данным полиции, стали около 30 тысяч человек.

"В общей сложности в параде и зрелищном водноспортивном празднике на воде приняли участие более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота. Всех их, а также гостей торжеств, поздравил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов", - рассказал ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

Водноспортивному празднику предшествовало театрализованное представление "Виват, Балтийский флот!", участники которого "перелистали" страницы более чем трехвековой истории старейшего флота страны. Приветствовал гостей торжеств "сам" Петр Первый, прибывший на балтийский берег со свитой на реплике знаменитого ботика - "дедушки российского флота".

Моряки-балтийцы продемонстрировали зрителям прохождение отряда ракетных катеров и имитацию ракетного удара, артиллерийский бой с кораблем условного противника, элементы работы тральщиков, артиллерийские и торпедные стрельбы, высадку морского десанта и освобождение захваченного "пиратами" судна.

Почетными гостями парада в Балтийске стали несколько десятков калининградских юнармейцев. Они также приняли участие в торжественном собрании в честь праздника, рассказал ТАСС глава штаба регионального отделения "Юнармии" Григорий Кураш.

Для гостей праздника на площади Балтийской Славы развернута выставка военной техники, здесь до позднего вечера будут проходить концерты флотских коллективов и солистов. Все желающие смогут подняться на борт боевых кораблей, которые открыты для посещения.

В Калининграде - патриотическая акция

Жители Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота, также не остались в стороне от профессионального праздника военных моряков. На набережной Петра Великого у реки Преголи, в центре города, проходит уже ставшая традиционной акция "Есть такая профессия - Родину защищать!".

На площади перед спортивным комплексом "Юность" развернут мобильный пункт отбора на контрактную службу: каждый желающий может пройти тестирование и подать документы. Специалисты пункта - военнослужащие по контракту - рассказывают о воинских специальностях, географии службы, социальных преимуществах и льготах, денежном и вещевом довольствии.

Рядом у набережной пришвартованы катера: десантный "Денис Давыдов" и спасательный "СМК-2172", которые прибыли из Балтийска в Калининград специально на праздник, сообщил Мартов.

Они открыты для свободного посещения. Здесь же работает выставка вооружения и военной техники, которую с первых минут после открытия буквально облепили местные мальчишки, благо военные не препятствуют, а только обеспечивают безопасное "лазание".

Современный бронетранспортер БТР-82А соседствует с самоходной артиллерийской установкой "Гиацинт", зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - с ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" и береговыми противокорабельными комплексами "Бал" и "Бастион".

Праздничное настроение калининградцев, где многие семьи связаны с Военно-морским флотом, поддерживают флотские музыканты, духовые оркестры, без которых сложно представить день ВМФ.