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Российская команда на красном танке вступила в борьбу на "Танковом биатлоне"

Армия и ОПК
30 июля, 13:39 дата обновления: 30 июля, 13:43 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 30, июля. /ТАСС

Соперниками россиян в заезде стали военные из Сербии и Киргизии

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Российские военные на красном танке вступили в борьбу на "Танковом биатлоне", который проходит в подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр.

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Какими будут "мужские игры" армий в этом году

"По результатам жеребьевки наша команда вступает в борьбу во второй день соревнований во втором заезде. Российские военнослужащие выступают на танке красного цвета", - сказали в пресс-центре игр.

В российский экипаж вошли танкисты из Восточного военного округа: командир танка старший сержант Александр Демьянов, наводчик-оператор сержант Илья Ишмиров и механик-водитель старший сержант Игорь Шиленин.

Соперниками россиян в заезде стали военные из Сербии и Киргизии. В первом заезде второго дня соревнований выступили танкисты из Белоруссии, Зимбабве, Казахстана и Ирана. В первый соревновательный день в меткости, скорости и умении водить танк состязались военные из Лаоса, Анголы, Таджикистана и Уганды, а также Китая, Монголии, Кувейта, Азербайджана.

Россию на "Танковом биатлоне" представляют четыре команды: три - из Восточного военного округа, одна - из Южного. По решению главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в этом году в соревнованиях не участвуют победители прошлых лет.

"Наши ребята впервые на этом полигоне, в отличие от некоторых соперников, которые уже принимали участие в "Танковом биатлоне" в прошлом году. Подготовлены они неплохо. Самое главное, чтобы не переволновались и сделали, что они умеют", - отметил в беседе с журналистами заместитель командующего войсками генерал-майор Восточного военного округа Сергей Долотин.

Генерал напомнил, что экипажи с востока страны третий год подряд в составе сборной приносят России победу в этой дисциплине Армейских международных игр.

По словам Долотина, таких результатов округ добился благодаря очень серьезному отношению к подготовке.

"Мы готовимся начиная с февраля, по максимуму. Отрабатываются все моменты, начиная от момента прохождения препятствий и заканчивая режимами скоростей при стрельбе с ходу", - сказал он.

Армейские игры

В первом этапе "Танкового биатлона" ("Индивидуальная гонка") принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап ("Эстафета") пройдут 12 команд, а в финал, который пройдет в день закрытия игр - 12 августа, попадут только четыре сборные.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Участниками игр стали представители 28 стран. Семь государств решили прислать на соревнования наблюдателей.

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