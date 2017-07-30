Россия вышла вперед на "Танковом биатлоне" в рамках Армейских игр

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Российская команда лидирует в конкурсе Армейских международных игр "Танковый биатлон", опередив фаворитов первого дня соревнований - военных из Китая.
"Российский экипаж выбился в лидеры, показав на данный момент лучшее среди всех команд время - 19 минут 10 секунд. Фавориты первого дня соревнований - китайская команда с результатом 19 минут 40 секунд оказалась на втором месте", - сказал представитель пресс-центра игр.
Он подчеркнул, что российский экипаж пришел к финишу без единого промаха. "Каждая из пяти мишеней была поражена с первого выстрела", - сказал он.
Вторым пришел киргизский экипаж, который прошел трассу за 29 минут 59 секунд, третьими стали сербы с результатом 31 минута 2 секунды.
В первом этапе танкового биатлона ("Индивидуальная гонка") принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап ("Эстафета") пройдут 12 команд, а в финал - только четыре.