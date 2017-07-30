Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия вышла вперед на "Танковом биатлоне" в рамках Армейских игр

Армия и ОПК
30 июля, 14:17 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 30, июля. /ТАСС

Фавориты первого дня соревнований - китайская команда оказалась на втором месте

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Российская команда лидирует в конкурсе Армейских международных игр "Танковый биатлон", опередив фаворитов первого дня соревнований - военных из Китая.

"Российский экипаж выбился в лидеры, показав на данный момент лучшее среди всех команд время - 19 минут 10 секунд. Фавориты первого дня соревнований - китайская команда с результатом 19 минут 40 секунд оказалась на втором месте", - сказал представитель пресс-центра игр.

Он подчеркнул, что российский экипаж пришел к финишу без единого промаха. "Каждая из пяти мишеней была поражена с первого выстрела", - сказал он.

Вторым пришел киргизский экипаж, который прошел трассу за 29 минут 59 секунд, третьими стали сербы с результатом 31 минута 2 секунды.

В первом этапе танкового биатлона ("Индивидуальная гонка") принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап ("Эстафета") пройдут 12 команд, а в финал - только четыре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корреспондент Russia Today погиб при обстреле в провинции Хомс
2
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
5
Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама