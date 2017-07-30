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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских моряков с Днем Военно-морского флота. Текст поздравления глава кабмина разместил на своей странице в Facebook.
"С Днем Военно-морского флота! Флот России - наша гордость!" - написал премьер.
В воскресенье отмечается День ВМФ России. Первоначально он был утвержден в 1939 году как день Военно-морского флота СССР и праздновался ежегодно 24 июля, а с 1980 года - в последнее воскресенье июля. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 г. (с последующими изменениями) отмечается в России в последнее воскресенье июля.