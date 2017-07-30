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Тридцать кораблей и судов введут в состав ВМФ в 2017 году

Армия и ОПК
30 июля, 15:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, июля. /ТАСС

В 2016 году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подлодки и судно обеспечения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот России в 2017 году пополнится тридцатью новыми кораблями и судами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Главном Адмиралтействе по случаю Дня ВМФ.

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Как отметил глава государства, в настоящее время благодаря отечественной промышленности и науке идет укрепление национальной обороны РФ, в том числе - пополнение флота современными кораблями. В 2016 году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения. "В нынешнем году планируем ввести в строй еще 30 кораблей и судов. Мы будем строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения и по повышению качества боевых кораблей", - заверил Верховный главнокомандующий.

Путин также подчеркнул, что будет оказываться вся необходима поддержка военнослужащим и их семьям.

Президент отметил особое уважительное отношение общества к традициям российских моряков. "Сегодня мы чествуем мужественных, сильных духом людей", - сказал Путин. "Вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, ее международного авторитета", - обратился президент к участникам приема, среди которых - действующие моряки и ветераны.

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Глава государства отдельно отметил заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, "которые всегда были примером стойкости и бесстрашия". Кроме того, Путин выразил признательность кораблестроителям.

Президент РФ заключил, что Россия гордится как отважными флотоводцами прошлого, так и нынешним поколением моряков ВМФ. "Предлагаю тост за военно-морской флот России, за процветание нашей любимой Родиной. С праздником", - заключил президент.

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