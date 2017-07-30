Тридцать кораблей и судов введут в состав ВМФ в 2017 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот России в 2017 году пополнится тридцатью новыми кораблями и судами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Главном Адмиралтействе по случаю Дня ВМФ.
Как отметил глава государства, в настоящее время благодаря отечественной промышленности и науке идет укрепление национальной обороны РФ, в том числе - пополнение флота современными кораблями. В 2016 году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения. "В нынешнем году планируем ввести в строй еще 30 кораблей и судов. Мы будем строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения и по повышению качества боевых кораблей", - заверил Верховный главнокомандующий.
Путин также подчеркнул, что будет оказываться вся необходима поддержка военнослужащим и их семьям.
Президент отметил особое уважительное отношение общества к традициям российских моряков. "Сегодня мы чествуем мужественных, сильных духом людей", - сказал Путин. "Вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, ее международного авторитета", - обратился президент к участникам приема, среди которых - действующие моряки и ветераны.
Глава государства отдельно отметил заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, "которые всегда были примером стойкости и бесстрашия". Кроме того, Путин выразил признательность кораблестроителям.
Президент РФ заключил, что Россия гордится как отважными флотоводцами прошлого, так и нынешним поколением моряков ВМФ. "Предлагаю тост за военно-морской флот России, за процветание нашей любимой Родиной. С праздником", - заключил президент.