От Тихого океана до Балтийского моря: в России отметили День ВМФ

30 июля в России отметили День Военно-морского флота. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 г. (с последующими изменениями) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

СПЕЦПРОЕКТ Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

Праздник отметили на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке, где зрители смогли увидеть на параде тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", а также новейшие корабли ВМФ - десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ". Всего в программе военно-спортивного праздника приняли участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тыс. военнослужащих ТОФ.

Главный парад прошел в присутствии Владимира Путина в Санкт-Петербурге. В празднике участвовали также корабли из Китая. В рамках авиационной части парада над Петербургом пролетели корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и сменяющие их многофункциональные Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ и другие машины.

В Североморске парад возглавил тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - флагман Военно-морского флота России. За ним наблюдали несколько тысяч жителей Заполярья. Всего в параде были задействованы около 30 кораблей и подводных лодок, в том числе ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", атомный подводный ракетный крейсер "Орел", большая дизель-электрическая подводная лодка "Калуга" и другие. Праздничные мероприятия прошли и на суше. По Приморской площади прошли 16 единиц техники, включая бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня "Град" и армейские квадроциклы АМ-1.

СПЕЦПРОЕКТ Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" История создания и боевые возможности флагмана ВМФ России — в спецпроекте ТАСС

В Новороссийске участие в параде приняли экипажи почти двух десятков кораблей, всего более одной тысячи военнослужащих. Основные события развернулись в акватории Цемесской бухты, где выстроились около 20 кораблей и судов обеспечения гарнизона. Затем десантники продемонстрировали действия по высадке на плацдарме и элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна. Вечером на набережной портового города пройдет праздничный салют. День Военно-морского флота также отметили в Краснодаре. В краевом центре прошел концерт воспитанников Краснодарского детского морского центра, все желающие могут посетить экспозицию Музея боевой славы краевого центра.

Торжества в честь Дня ВМФ в главной военно-морской базе Балтийского флота - Балтийске - открылись парадом кораблей в акватории морского канала. Его свидетелями стали около 30 тысяч человек. В параде и празднике на воде приняли участие более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 1,5 тысячи военнослужащих Балтфлота. Приветствовал гостей торжеств "сам" Петр Первый, прибывший на балтийский берег со свитой на реплике знаменитого ботика - "дедушки российского флота". Моряки-балтийцы продемонстрировали зрителям прохождение отряда ракетных катеров и имитацию ракетного удара, артиллерийский бой с кораблем условного противника, элементы работы тральщиков, артиллерийские и торпедные стрельбы, высадку морского десанта и освобождение захваченного "пиратами" судна.

Традиционный парад Черноморского флота и военно-спортивный праздник прошли в Севастополе. Порядка 100 тысяч севастопольцев и гостей города собрались на берегах Севастопольской бухты. Началось празднование с торжественного подъема военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах ЧФ, затем прошло возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В честь праздника на внутреннем рейде в двух парадных линиях были ошвартованы восемь кораблей и судов ЧФ, среди них ракетный крейсер "Москва", новейший фрегат "Адмирал Григорович", подлодка "Старый Оскол", корабль погранслужбы "Проворный". Всего в празднике в Севастополе приняло участие 36 кораблей.

Центром торжеств, посвященных Дню Военно-морского флота, в Новгородской области стала детская флотилия "Парус". Парусные катамараны, копия подводной лодки, шестивесельные ялы прошли парадным ордером по лесному озеру Гверстяница под управлением детских экипажей.