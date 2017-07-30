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От Тихого океана до Балтийского моря: в России отметили День ВМФ

Армия и ОПК
30 июля, 18:10 UTC+3

Парады, корабли, подлодки, самолеты и "дедушка российского флота" - в галерее ТАСС

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Зрители во время парада кораблей в акватории Амурского залива, Владивосток
Зрители во время парада кораблей в акватории Амурского залива, Владивосток
Зрители во время парада кораблей в акватории Амурского залива, Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг", Владивосток
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг", Владивосток
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг", Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Военнослужащие во время парада кораблей в акватории Амурского залива, Владивосток
Военнослужащие во время парада кораблей в акватории Амурского залива, Владивосток
Военнослужащие во время парада кораблей в акватории Амурского залива, Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Десантирование БТР-80 с большого десантного корабля "Адмирал Невельской", Владивосток
Десантирование БТР-80 с большого десантного корабля "Адмирал Невельской", Владивосток
Десантирование БТР-80 с большого десантного корабля "Адмирал Невельской", Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Военнослужащий во время десантирования БТР-80 с большого десантного корабля "Адмирал Невельский", Владивосток
Военнослужащий во время десантирования БТР-80 с большого десантного корабля "Адмирал Невельский", Владивосток
Военнослужащий во время десантирования БТР-80 с большого десантного корабля "Адмирал Невельский", Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Ракетный катер пускает залп теплодымовых завес во время парада кораблей, Владивосток
Ракетный катер пускает залп теплодымовых завес во время парада кораблей, Владивосток
Ракетный катер пускает залп теплодымовых завес во время парада кораблей, Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
У маяка Эгершельд на каменистой косе Токаревского, Владивосток
У маяка Эгершельд на каменистой косе Токаревского, Владивосток
У маяка Эгершельд на каменистой косе Токаревского, Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Жители города во время празднования Дня ВМФ, Владивосток
Жители города во время празднования Дня ВМФ, Владивосток
Жители города во время празднования Дня ВМФ, Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" проекта 1155 Северного флота РФ в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" проекта 1155 Северного флота РФ в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" проекта 1155 Северного флота РФ в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Атомный крейсер "Петр Великий" и атомная подводная лодка ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
Атомный крейсер "Петр Великий" и атомная подводная лодка ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
Атомный крейсер "Петр Великий" и атомная подводная лодка ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Гидросамолеты Бе-12 Морской авиации ВМФ, Санкт-Петербург
Гидросамолеты Бе-12 Морской авиации ВМФ, Санкт-Петербург
Гидросамолеты Бе-12 Морской авиации ВМФ, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
Малый ракетный корабль "Серпухов" (на первом плане) и большой десантный корабль-43 "Минск" (на втором плане) в акватории реки Невы, Санкт-Петербург
Малый ракетный корабль "Серпухов" (на первом плане) и большой десантный корабль-43 "Минск" (на втором плане) в акватории реки Невы, Санкт-Петербург
Малый ракетный корабль "Серпухов" (на первом плане) и большой десантный корабль-43 "Минск" (на втором плане) в акватории реки Невы, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
Президент России Владимир Путин, командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов и главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев на патрульном катере "Раптор" во время обхода строя боевых кораблей, Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин, командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов и главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев на патрульном катере "Раптор" во время обхода строя боевых кораблей, Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин, командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов и главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев на патрульном катере "Раптор" во время обхода строя боевых кораблей, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Строй боевых кораблей в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
Строй боевых кораблей в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
Строй боевых кораблей в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Деревянный ботик Петра I "Святой Николай" на борту десантного катера на воздушной каверне Д-67 в акватории реки Невы, Санкт-Петербург
Деревянный ботик Петра I "Святой Николай" на борту десантного катера на воздушной каверне Д-67 в акватории реки Невы, Санкт-Петербург
Деревянный ботик Петра I "Святой Николай" на борту десантного катера на воздушной каверне Д-67 в акватории реки Невы, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Учебный трехмачтовый фрегат "Херсонес", Севастополь
Учебный трехмачтовый фрегат "Херсонес", Севастополь
Учебный трехмачтовый фрегат "Херсонес", Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Большой десантный корабль "Азов", Севастополь
Большой десантный корабль "Азов", Севастополь
Большой десантный корабль "Азов", Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (справа), Севастополь
Глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (справа), Севастополь
Глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (справа), Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Военнослужащие во время парада в честь Дня ВМФ, Севастополь
Военнослужащие во время парада в честь Дня ВМФ, Севастополь
Военнослужащие во время парада в честь Дня ВМФ, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Ракетный катер Р-334 ("Ивановец"), Севастополь
Ракетный катер Р-334 ("Ивановец"), Севастополь
Ракетный катер Р-334 ("Ивановец"), Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Военнослужащие во время представления о взятии в плен пиратов, Севастополь
Военнослужащие во время представления о взятии в плен пиратов, Севастополь
Военнослужащие во время представления о взятии в плен пиратов, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, Севастополь
Корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, Севастополь
Корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Юнармейцы в почетном карауле на Графской пристани, Севастополь
Юнармейцы в почетном карауле на Графской пристани, Севастополь
Юнармейцы в почетном карауле на Графской пристани, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
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Зрители во время парада кораблей в акватории Амурского залива, Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг", Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Военнослужащие во время парада кораблей в акватории Амурского залива, Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Десантирование БТР-80 с большого десантного корабля "Адмирал Невельской", Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Военнослужащий во время десантирования БТР-80 с большого десантного корабля "Адмирал Невельский", Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Ракетный катер пускает залп теплодымовых завес во время парада кораблей, Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
У маяка Эгершельд на каменистой косе Токаревского, Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Жители города во время празднования Дня ВМФ, Владивосток
© Сергей Орлов/ТАСС
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" проекта 1155 Северного флота РФ в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Атомный крейсер "Петр Великий" и атомная подводная лодка ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Гидросамолеты Бе-12 Морской авиации ВМФ, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
Малый ракетный корабль "Серпухов" (на первом плане) и большой десантный корабль-43 "Минск" (на втором плане) в акватории реки Невы, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
Президент России Владимир Путин, командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов и главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев на патрульном катере "Раптор" во время обхода строя боевых кораблей, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Строй боевых кораблей в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Деревянный ботик Петра I "Святой Николай" на борту десантного катера на воздушной каверне Д-67 в акватории реки Невы, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в акватории Кронштадта, Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Учебный трехмачтовый фрегат "Херсонес", Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Большой десантный корабль "Азов", Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (справа), Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Военнослужащие во время парада в честь Дня ВМФ, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Ракетный катер Р-334 ("Ивановец"), Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Военнослужащие во время представления о взятии в плен пиратов, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Юнармейцы в почетном карауле на Графской пристани, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС

30 июля в России отметили День Военно-морского флота. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 г. (с последующими изменениями) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

СПЕЦПРОЕКТ

Боевые корабли ВМФ России

ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

Праздник отметили на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке, где зрители смогли увидеть на параде тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", а также новейшие корабли ВМФ - десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ". Всего в программе военно-спортивного праздника приняли участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тыс. военнослужащих ТОФ.

Главный парад прошел в присутствии Владимира Путина в Санкт-Петербурге. В празднике участвовали также корабли из Китая. В рамках авиационной части парада над Петербургом пролетели корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и сменяющие их многофункциональные Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ и другие машины.

В Североморске парад возглавил тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - флагман Военно-морского флота России. За ним наблюдали несколько тысяч жителей Заполярья. Всего в параде были задействованы около 30 кораблей и подводных лодок, в том числе ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", атомный подводный ракетный крейсер "Орел", большая дизель-электрическая подводная лодка "Калуга" и другие. Праздничные мероприятия прошли и на суше. По Приморской площади прошли 16 единиц техники, включая бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня "Град" и армейские квадроциклы АМ-1.

СПЕЦПРОЕКТ

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

История создания и боевые возможности флагмана ВМФ России — в спецпроекте ТАСС

В Новороссийске участие в параде приняли экипажи почти двух десятков кораблей, всего более одной тысячи военнослужащих. Основные события развернулись в акватории Цемесской бухты, где выстроились около 20 кораблей и судов обеспечения гарнизона. Затем десантники продемонстрировали действия по высадке на плацдарме и элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна. Вечером на набережной портового города пройдет праздничный салют. День Военно-морского флота также отметили в Краснодаре. В краевом центре прошел концерт воспитанников Краснодарского детского морского центра, все желающие могут посетить экспозицию Музея боевой славы краевого центра.

Торжества в честь Дня ВМФ в главной военно-морской базе Балтийского флота - Балтийске - открылись парадом кораблей в акватории морского канала. Его свидетелями стали около 30 тысяч человек. В параде и празднике на воде приняли участие более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 1,5 тысячи военнослужащих Балтфлота. Приветствовал гостей торжеств "сам" Петр Первый, прибывший на балтийский берег со свитой на реплике знаменитого ботика - "дедушки российского флота". Моряки-балтийцы продемонстрировали зрителям прохождение отряда ракетных катеров и имитацию ракетного удара, артиллерийский бой с кораблем условного противника, элементы работы тральщиков, артиллерийские и торпедные стрельбы, высадку морского десанта и освобождение захваченного "пиратами" судна.

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Традиционный парад Черноморского флота и военно-спортивный праздник прошли в Севастополе. Порядка 100 тысяч севастопольцев и гостей города собрались на берегах Севастопольской бухты. Началось празднование с торжественного подъема военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах ЧФ, затем прошло возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В честь праздника на внутреннем рейде в двух парадных линиях были ошвартованы восемь кораблей и судов ЧФ, среди них ракетный крейсер "Москва", новейший фрегат "Адмирал Григорович", подлодка "Старый Оскол", корабль погранслужбы "Проворный". Всего в празднике в Севастополе приняло участие 36 кораблей.

Центром торжеств, посвященных Дню Военно-морского флота, в Новгородской области стала детская флотилия "Парус". Парусные катамараны, копия подводной лодки, шестивесельные ялы прошли парадным ордером по лесному озеру Гверстяница под управлением детских экипажей.

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