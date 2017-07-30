Российские танкисты готовы сразиться с военными НАТО на Армейских играх

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Российские танкисты готовы сразиться с коллегами из стран НАТО на Армейских международных играх, заявил в воскресенье журналистам главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

"Неоднократно на эту тему говорил. Мы разослали приглашения в 78 стран, включая страны НАТО. Когда меня спрашивают об этом, я отшучиваюсь: может быть, они не готовы. Но мы готовы к честным соревнованиям", - сказал Салюков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он выразил мнение, что российские военнослужащие могут хорошо выступить в любой дисциплине и показать отличную боевую подготовку.

"Но сейчас, к сожалению, обстановка не особо способствует. Но мы готовы, и министр об этом говорил, и мы их приглашаем", - подчеркнул генерал.

При этом, отметил он, один из главных принципов Армейских игр - демонстрация боевой выучки на соревнованиях в дружеской атмосфере.

Новые модели боевых машин

Новые типы танков, в том числе Т-90 и усовершенствованная версия Т-72Б3, могут в перспективе принять участие в "Танковом биатлоне", рассказал Салюков.

"Может быть и Т-90, может быть и Т-72Б3, усовершенствованная модель. Может быть, будет более мощный двигатель и облегченный вес. Я думаю, что Т-72Б3 в будущем будет совершенствоваться. У него модернизационный потенциал очень большой. Он уже сейчас примерно паритетный с лучшими аналогами, а дальше будет еще лучше", - сказал Салюков, отвечая на вопрос о перспективах смены основной модели танка для соревнований.

Сейчас на состязаниях используются в основном танки модификации Т-72Б3, которые иногда называются "биатлонными". Как пояснил Салюков, при выборе техники учитывается, что большинство участников "Танкового биатлона" выступают на российских боевых машинах, поэтому они должны быть серийными.

По словам Салюкова, у участников нет проблем с освоением техники.

"Конечно, я скажу, что наши танки лучшие в мире. Я это просто знаю. Но одно дело, что скажу я, а другое, когда страны присылают своих ребят, и они эти машины должны освоить, отстреляться за две недели, и пусть и не в тройку попасть, но хорошо выступить. И им это удается", - отметил генерал.

Он добавил, что на соревнованиях работают представители промышленности, которые отслеживают все технические вопросы, и их анализ и полученный в результате опыт учитывается при совершенствовании боевых машин.

Быстрее норматива

Российские мотострелки в рамках подготовки к конкурсу Армейских игр "Суворовский натиск" научились заряжать боеприпасы для пушки боевой машины пехоты в 11 раз быстрее норматива, рассказал Салюков.

"У нас БМП-2 с 30-миллиметровой пушкой, у китайцев - свой аналог, но у них на процесс заряжания по нормативам дается одна минута, у нас - семь минут. Китайцы хотели включить это время в общее время похождения этапа и не пошли на уступки. Мы в прошлом году, когда "Суворовский натиск" проводился в России, не включали это время в результат, а вывели за рамки, чтобы создать равные условия", - сказал главком.

"Мы посмотрели на это с другой стороны, приняли меры, стали тренироваться и сейчас мы загружаем боеприпас за 38 секунд", - отметил Салюков.

В целом, по его словам, за несколько месяцев до начала состязаний страны согласовали все правила судейства.

"У нас министр всегда ставит задачу, чтобы максимально обеспечить прозрачность судейства. Все решения принимаются коллегиально, и пока у нас нет ни одной претензии", - заключил главком.