Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ 1 августа запустит новый портал о Первой мировой войне

Армия и ОПК
30 июля, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

На портале размещены примерно 2,5 млн карточек со сведениями о погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести военнослужащих

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Портал "Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов" - совместный проект Минобороны и Федерального архивного агентства - будет запущен во вторник, 1 августа. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель главы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Идея интернет-проекта - дать возможность любому желающему получить доступ к документам о военнослужащих русской армии периода Первой мировой войны", - пояснил он, отметив, что проект был реализован под эгидой Российского исторического общества.

По словам Булгакова, на портале размещены примерно 2,5 млн карточек со сведениями о погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести военнослужащих русской армии.

"К 100-летию окончания Первой мировой войны планируется открыть доступ ко всей картотеке, которая включает в себя более 9 млн карточек", - уточнил генерал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Булгаков, Дмитрий Витальевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
2
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
3
Путин подписал закон о садоводческих и огороднических товариществах
4
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
5
На музыкальном фестивале "Жара" в Баку состоялся творческий вечер Аллы Пугачевой
6
Умер председатель колхоза "Советская Белоруссия" Бедуля
7
Российские танкисты готовы сразиться с военными НАТО на Армейских играх
Темы дня
Новости партнеров
Реклама