Минобороны РФ 1 августа запустит новый портал о Первой мировой войне

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Портал "Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов" - совместный проект Минобороны и Федерального архивного агентства - будет запущен во вторник, 1 августа. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель главы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Идея интернет-проекта - дать возможность любому желающему получить доступ к документам о военнослужащих русской армии периода Первой мировой войны", - пояснил он, отметив, что проект был реализован под эгидой Российского исторического общества.
По словам Булгакова, на портале размещены примерно 2,5 млн карточек со сведениями о погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести военнослужащих русской армии.
"К 100-летию окончания Первой мировой войны планируется открыть доступ ко всей картотеке, которая включает в себя более 9 млн карточек", - уточнил генерал.