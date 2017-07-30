Соревнования военных полицейских на Армейских играх - 2017 проходят в Подмосковье

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Соревнования военных полицейских "Страж порядка", которые впервые вошли в программу Армейских международных игр, начались в Подмосковье.

Как рассказал замначальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох, военная полиция была создана пять лет назад и данные соревнования - "это венец подготовки военнослужащих военной полиции".

"Всем известно, что батальоны военной полиции принимают участие в миротворческих мероприятиях в Сирии, и их деятельность очень актуальна. Соревнования покажут, как они готовятся и к чему они готовы", - сказал Кох.

По его словам, конкуренцию российским военным полицейским составят их коллеги из Казахстана. "Мы им желаем успеха", - добавил Кох.

Конкурс "Страж порядка" пройдет в четыре этапа. В ходе соревнований военным полицейским нужно будет продемонстрировать меткость в стрельбе, преодолеть полосу препятствий, выдержать гонку на патрульных автомобилях и командную гонку по преодолению естественных преград.

Армейские игры в 2017 году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.