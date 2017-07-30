В Тартусе прошел парад по случаю Дня ВМФ

ТАРТУС /Сирия/, 30 июля. /ТАСС/. Полная телевизионная версия парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России, который впервые прошел в Сирии, будет показана в воскресенье вечером на телеканале "Звезда". Об этом сообщил журналистам управляющий директор медиахолдинга "Красная Звезда" Александр Орлов.

СПЕЦПРОЕКТ Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

"Мы покажем полную версию первого в истории Российской Федерации парада, который прошел за границей - в сирийском порту Тартус - в честь Дня ВМФ. Наша съемочная группа насчитывала более 30 человек, съемки велись более чем с 16 камер, в том числе - с установленных на вертолете. Начало эфира запланировано после 23.00 (мск)", - сказал он.

В воскресенье на рейде порта Тартус прошел морской парад в честь Дня ВМФ РФ. Строем прошли шесть кораблей и судов, а также новейшая дизельная подводная лодка Черноморского флота "Краснодар". Именно она ранее в этом году выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" из подводного положения по позициям террористов на территории Сирии.

В День Военно-морского флота России парады кораблей прошли в Санкт-Петербурге, Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске и Астрахани, а также впервые - в сирийском Тартусе, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ.