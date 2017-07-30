Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Тартусе прошел парад по случаю Дня ВМФ

Армия и ОПК
30 июля, 21:26 UTC+3 ТАРТУС /Сирия/ 30, июля. /ТАСС

Репортаж покажут россиянам на телеканале "Звезда"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАРТУС /Сирия/, 30 июля. /ТАСС/. Полная телевизионная версия парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России, который впервые прошел в Сирии, будет показана в воскресенье вечером на телеканале "Звезда". Об этом сообщил журналистам управляющий директор медиахолдинга "Красная Звезда" Александр Орлов.

СПЕЦПРОЕКТ

Боевые корабли ВМФ России

ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

"Мы покажем полную версию первого в истории Российской Федерации парада, который прошел за границей - в сирийском порту Тартус - в честь Дня ВМФ. Наша съемочная группа насчитывала более 30 человек, съемки велись более чем с 16 камер, в том числе - с установленных на вертолете. Начало эфира запланировано после 23.00 (мск)", - сказал он.

В воскресенье на рейде порта Тартус прошел морской парад в честь Дня ВМФ РФ. Строем прошли шесть кораблей и судов, а также новейшая дизельная подводная лодка Черноморского флота "Краснодар". Именно она ранее в этом году выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" из подводного положения по позициям террористов на территории Сирии.

В День Военно-морского флота России парады кораблей прошли в Санкт-Петербурге, Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске и Астрахани, а также впервые - в сирийском Тартусе, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
2
МИД Румынии пояснил, почему глава министерства не полетел транзитом через Москву
3
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки
4
В Подмосковье из горящего жилого дома эвакуированы около 100 человек
5
Путин подписал закон о введении курортного сбора
6
Путин подписал закон о регулировании работы мессенджеров
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама