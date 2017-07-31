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"Катюша" станет гимном Армейских игр в Китае

Армия и ОПК
31 июля, 6:06 UTC+3 ПОЛИГОН КОРЛА /Китай/ 31, июля. /ТАСС

Песню исполнили солисты ансамбля песни и пляски ВКС России на церемонии открытия игр на полигоне "Корла"

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ПОЛИГОН КОРЛА /Китай/, 31 июля. /ТАСС/. Песня "Катюша", которую весь мир знает по выступлениям нескольких поколений артистов многих армейских артистических коллективов, получила еще одну роль. Отныне она станет гимном китайских этапов Армейских международных игр ("АрМИ").

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"В ходе церемонии открытия игр на полигоне "Корла" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР "Катюшу" на русском языке исполнили солисты ансамбля песни и пляски ВКС России, - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. - Песню встретили бурными аплодисментами: около 5 тыс. зрителей встали и с места начали подпевать российскому коллективу".

Как выяснилось, "Катюша" прекрасно известна китайской публике. Именно поэтому специально для коллег из КНР российская команда международного конкурса "Мастер-оружейник" выучила ее на китайском языке. На заключительном гала-концерте песня станет не только гимном Армейских игр, но и символом международного военного сотрудничества.

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На полигоне "Корла" Национально-освободительной армии Китая пройдут в этом году сразу четыре конкурса Игр: "Безопасная среда", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Суворовский натиск". Всего же Китай примет шесть армейских конкурсов.

Армейские международные игры в этом году проходят на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа.

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