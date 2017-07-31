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Главком ВКС РФ доволен уровнем подготовки к соревнованиям "Авиадартс" в Китае

Армия и ОПК
31 июля, 8:46 UTC+3 ЧАНЧУНЬ /Китай/ 31, июля. /ТАСС

По словам Виктора Бондарева, китайская сторона предоставила в полном объеме всю необходимую технику для подготовки самолетов к вылетам

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ЧАНЧУНЬ /Китай/, 31 июля. /ТАСС/. Меры авиационной безопасности на всех полигонах Китая, задействованных для международных соревнований "Авиадартс", полностью соответствуют самым строгим требованиям. Об этом рассказал журналистам в понедельник главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"С безопасностью абсолютно никаких проблем, китайская сторона предоставила нам в полном объеме всю необходимую технику для подготовки самолетов к вылетам. Выполнить поставленную задачу любой ценой - нам это не надо. Прежде всего - меры безопасности", - сказал он.

Главком также остался доволен организацией размещения участников соревнования, отдыха и питания пилотов. Для проведения соревнований было разработано специальное положение. Оценки во всех номинациях будут выставлять не только китайские, но и российские судьи.

"Мы придерживаемся этого положения. Я думаю, что никто не едет на соревнования, зная, что его будут обманывать. Рамки положением о международных соревнованиях определены, мы их выдержим и потребуем, чтобы это было именно так", - подчеркнул Бондарев.

Международные состязания "Авиадартс" проводятся в Китае впервые. В этом году соревнуются летчики из двух стран - России и КНР. В программу конкурса включены восемь номинаций, предусматривающих сложные элементы пилотирования, навигации, стрельбы и специальные задания для различных родов авиации.

Конкурс "Авиадартс" проходит в рамках Армейских международных игр, которые в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. В играх участвуют команды из 28 стран. Семь государств отправили на состязания наблюдателей.

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