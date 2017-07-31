Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 30 самолетов и комплексы С-400 ВВО задействуют в учениях "Индра-2017"

Армия и ОПК
31 июля, 10:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

В ходе проведения авиационной части учений планируется отработать комплекс задач по пресечению международной террористической деятельности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 50 летательных аппаратов и комплексы С-400 Восточного военного округа (ВВО) планируется задействовать в российско-индийских учениях "Индра-2017", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Смотрите также

Российско-индийские военные учения "Индра". Досье

"Всего от Восточного военного округа в мероприятии будет задействовано около 50 летательных аппаратов, в том числе более 30 самолетов, в частности новейшие истребители Су-30СМ. Помимо этого, около 20 вертолетов, в их числе Ми-8АМТШ "Терминатор", а также ряд современных систем и комплексов ПВО, в частности С-300, С-400 и "Панцирь-С", - говорится в сообщении.

В ходе проведения авиационной части учений планируется отработать комплекс задач по пресечению международной террористической деятельности. Авиационная часть учений состоится во второй половине октября - начале ноября на полигонах, дислоцированных в Приморском крае. Во время учений авиация округа отработает задачи по уничтожению групп условных незаконных вооруженных формирований.

Российско-индийские учения в этом году впервые пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-индийские отношения
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
2
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
3
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
4
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
5
Трамп сожалеет, что во время личной встречи не спросил, поддерживал ли его Путин
6
Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста
7
Крым и Сочи лидируют в рейтинге российских курортов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама