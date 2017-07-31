Более 30 самолетов и комплексы С-400 ВВО задействуют в учениях "Индра-2017"

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 50 летательных аппаратов и комплексы С-400 Восточного военного округа (ВВО) планируется задействовать в российско-индийских учениях "Индра-2017", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Всего от Восточного военного округа в мероприятии будет задействовано около 50 летательных аппаратов, в том числе более 30 самолетов, в частности новейшие истребители Су-30СМ. Помимо этого, около 20 вертолетов, в их числе Ми-8АМТШ "Терминатор", а также ряд современных систем и комплексов ПВО, в частности С-300, С-400 и "Панцирь-С", - говорится в сообщении.
В ходе проведения авиационной части учений планируется отработать комплекс задач по пресечению международной террористической деятельности. Авиационная часть учений состоится во второй половине октября - начале ноября на полигонах, дислоцированных в Приморском крае. Во время учений авиация округа отработает задачи по уничтожению групп условных незаконных вооруженных формирований.
Российско-индийские учения в этом году впервые пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.