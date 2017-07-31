Правила конкурса "Авиадартс" изменили в части полетов и физподготовки летчиков

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СЫПИН /Китай/, 31 июля. /ТАСС/. Правила международного конкурса "Авиадартс", первый раз проходящего в Китае, были немного изменены в части полетов и физической подготовки летчиков. Об этом журналистам рассказал в понедельник руководитель делегации российской команды генерал-майор Олег Маковецкий.
"Правила конкурса незначительно изменились. В основном это связано с применением китайских самолетов, которые ранее не участвовали в конкурсе на территории России, и обусловлено их параметрами полета. В целом же изменилась только программа физической подготовки", - сказал он.
Генерал пояснил, что речь идет о новом комплексном упражнении, которое включает в себя по 30 приседаний, отжиманий от пола и упражнений на пресс, 40 прыжков на скакалке и бег на дистанцию. Все это российские летчики сдавали в минувшее воскресенье вместе с баскетбольным упражнением и плаванием.
"Однако главные требования для победы на "Авиадартсе" остаются неизменными - это красивый точный пилотаж, установленные боевые порядки для групповых полетов, точные параметры полета, пилотажа и посадки, точное попадание в цель и определение координат, знаков в зоне визуальной воздушной разведки", - пояснил Маковецкий.
Мишенная обстановка и вся инфраструктура для конкурса полностью подготовлены, для каждого рода авиации свои мишени. "Для неуправляемых ракет и авиапушек мишенями на полигоне являются либо списанные самолеты, либо макеты самолетов. Для применения авиабомб подготовлены списанные танки, старая боевая техника", - сказал генерал.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.