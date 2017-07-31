Россияне стали лидерами состязаний высокогорных подразделений на Армейских играх

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Россияне стали лидерами состязаний высокогорных подразделений в индивидуальном скалолазании на конкурсе "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил главный судья конкурса полковник Александр Украинец.
"У нас прошел конкурс индивидуального скалолазания. По результатам первого дня соревнований первое место у России, второе - у Казахстана, на третьей строчке - Китай", - сказал Украинец, отметив высокую подготовку Китая и Казахстана.
Он рассказал, что в понедельник начинается этап лазания в связках, во вторник военные будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, послезавтра - в стрельбе, после чего начнется один из самых сложных этапов - марш вокруг Эльбруса.
В конкурсе участвуют бойцы высокогорных подразделений из России, Казахстана, Китая, Ирана, Узбекистана и Марокко.
Как рассказал главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко, российские военные выиграли первый этап на еще одном конкурсе - "Ключи от неба". По его словам, россияне одержали победу на соревнованиях механиков-водителей.
Сейчас уже открыто 15 конкурсов, 31 июля стартует еще один - "Военно-медицинская эстафета".