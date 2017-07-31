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ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде

Армия и ОПК
31 июля, 14:15 UTC+3 МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков также сообщил, что в этом году войска получат около 150 новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР- МДМ "Ракушка"

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Боевая машина десанта БДМ-4М

Боевая машина десанта БДМ-4М

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска России в 2018 году сформируют три танковых батальона, два из них - в 76-й десантно-штурмовой дивизии и в 7-й десантно-штурмовой дивизии (горной) и один - в одной из десантно-штурмовых бригад. Об этом сообщил ТАСС командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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"В следующем году три танковые роты будут переформированы в танковые батальоны в двух наших десантно-штурмовых дивизиях и в одной из десантно-штурмовых бригад", - сказал Сердюков в понедельник в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.

Отвечая на вопрос о том, когда три другие танковые роты, сформированные в прошлом году в составе Воздушно-десантных войск, будут преобразованы в танковые батальоны, командующий сказал: "Что касается переформирования остальных танковых рот в батальоны, то пока этот вопрос прорабатывается".

Ранее Сердюков напомнил, что в 2016 году во всех шести имеющихся в ВДВ десантно-штурмовых соединениях - двух дивизиях и четырех отдельных бригадах - были сформированы танковые роты (по одной в соединении).

Новые БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка"

По словам Сердюкова, Воздушно-десантные войска в этом году получат от промышленности около 150 новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР- МДМ "Ракушка".

"В соответствии с государственной программой вооружения в этом году ВДВ обеспечиваются планово новой боевой техникой. Всего получим три батальонных комплекта, в каждый из которых входят и БМД-4М, и БТР-МДМ. В целом в 2017 году будет получено около 150 единиц бронетанковой техники", - сказал Сердюков.

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Он уточнил, что один батальонный комплект новой бронетехники уже поставлен в войска, два других поступят в ВДВ до начала декабря. "Один батальон 31-й десантно-штурмовой бригады уже перевооружен на эту технику, второй батальонный комплект будем вручать 1 августа в этой же бригаде. Техника уже находится в бригаде и готовится к торжественной передаче личному составу. Третий батальонный комплект будет вручен в ноябре батальону 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии", - перечислил Сердюков последовательность поступления новых боевых машин в ВДВ.

"Эта техника (третий по счету комплект - прим. ТАСС) уже в производстве, никаких сомнений в получении ее в запланированный срок нет", - заверил командующий.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

Парашютная система "Бахча-УПДС"

Воздушно-десантные войска России в 2018 году получат новую многокупольную парашютную систему "Бахча-УПДС", обеспечивающую десантирование с военно-транспортных самолетов боевых машин десанта БМД-4М с семью военными внутри каждой машины. Она начнет поступать в первую очередь в парашютно-десантные подразделения и части постоянной готовности, рассказал также Сердюков.

"В этом году завершаются госиспытания новой парашютной системы "Бахча-УПДС", предназначенной для десантирования БМД-4М и другой техники из военно-транспортных самолетов. Эти испытания проходят успешно. К концу года мы планируем данную работу завершить, где-то в начале следующего года эта система будет принята на вооружение и планово пойдет на оснащение в первую очередь наших парашютно-десантных подразделений и частей постоянной готовности", - сказал Сердюков в понедельник в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.

"БМД-4М и производится в десантируемом варианте с размещением внутри личного состава, в этой машине мы можем десантировать семь человек", - уточнил командующий.

Он пояснил, что для этого внутри БМД-4М установлено необходимое оборудование, сделаны специальные кресла для размещения личного состава. "Сразу после приземления эта боевая машина с находящимися в ней десантниками может выполнять поставленные задачи, включая ведение боевых и специальных действий. Ее способность быстро уходить из района десантирования после приземления значительно повышает ее живучесть", - отметил Сердюков.

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