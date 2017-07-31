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Ударные и разведподразделения ВДВ объединят под одним командованием

Армия и ОПК
31 июля, 15:01 дата обновления: 31 июля, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

По словам командующего ВДВ Андрея Сердюкова, такой формат взаимодействия сейчас довольно активно применяется в Сирии

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Управление ударными и разведывательными комплексами Воздушно-десантных войск России объединят в единую систему, сообщил ТАСС командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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"Этот опыт (операции в Сирии - прим. ТАСС), конечно, поучителен. Мы сейчас этот опыт активно используем. Это создание различных разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров в составе наших подразделений. Речь идет об объединении имеющихся современных средств разведки и поражения под началом одного командира и эффективном использовании этих средств", - сказал Сердюков в понедельник в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.

"Это сейчас довольно активно применяется в Сирии", - добавил он, отметив, что российским оборонно-промышленным комплексом создан научно-технический задел, который "позволяет сегодня в режиме реального времени обнаруживать цели, с высокой вероятностью определять координаты этих целей и в режиме онлайн поражать их как различными авиационными средствами, так и артиллерией".

Командующий ВДВ сообщил, что созданию и эффективному применению этих контуров в российской армии с учетом сирийского боевого опыта придают ключевое значение министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "Этому нужно учиться, это действительно значительный шаг вперед. Поэтому последние сборы руководящего состава Вооруженных сил, которые были недавно проведены, были посвящены этому. И министр обороны, и начальник Генштаба на сборах придавали этому самое ключевое значение", - сказал Сердюков.

"Были проведены и теоретические занятия, и практические занятия на базе соединений Южного военного округа, и сегодня это активно внедряется в войсках", - добавил командующий.

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