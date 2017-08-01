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Минобороны открыло аккредитацию на форум "Армия-2017"

Армия и ОПК
1 августа, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Форма заявления размещена на официальном сайте ведомства

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России открыло для журналистов аккредитацию на Международный военно-технический форум "Армия-2017".

"Специальная форма электронной аккредитации размещена на официальном сайте Минобороны России", - уточнили в ведомстве.

Аккредитация продлится до 12:00 мск 20 августа.

Третий форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Мероприятия форума пройдут во всех военных округах и на Северном флоте.

Ранее сообщалось, что разработки представят около 80 предприятий и компаний из 14 стран. Участие подтвердили почти 50 иностранных военных делегаций, причем 18 из них, как ожидается, возглавят министры обороны. Всего же форум должны посетить более 100 делегаций из-за рубежа.

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