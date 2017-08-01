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Этап танкового биатлона "Индивидуальная гонка" в Алабине. Видеотрансляция

Армия и ОПК
1 августа, 11:12 UTC+3

Мероприятие проходит в рамках Армейских международных игр

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Материал из 1 страницы

Ruptly

Во вторник на подмосковном полигоне Алабино продолжается первый этап танкового биатлона "Индивидуальная гонка".

Всего в маневрах принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап ("Эстафета") пройдут 12 команд, а в финал, который пройдет в день закрытия игр - 12 августа, попадут только четыре сборные.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Участниками игр стали представители 28 стран. Семь государств решили прислать на соревнования наблюдателей.

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