Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия лидирует в танковом биатлоне в рамках АРМИ-2017 по итогам половины заездов

Армия и ОПК
1 августа, 12:57 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 1, августа. / ТАСС

Экипаж РФ занимает первое место, второе место - КНР, затем идут Белоруссия и Казахстан

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 1 августа. / ТАСС/. Россия оставляет за собой лидерство в танковом биатлоне в рамках Армейских международных игр - 2017 (АРМИ-2017) по итогам половины заездов, сообщил журналистам главный судья состязания полковник Роман Бинюков.

СПЕЦПРОЕКТ

Т-72Б3: секреты основного танка армии России

ТАСС рассказывает о характеристиках и боевом потенциале самого спортивного танка Вооруженных сил РФ

"Вчера у нас прошли семь заездов, определились на данный момент лидеры. Это экипаж Российской Федерации - первое место. Второе место - Китайская Народная Республика, затем Республика Беларусь и Республика Казахстан", - сказал Бинюков.

По его словам, во вторник в восьмом заезде участвуют вторые экипажи Белоруссии, Зимбабве, Казахстана и Ирана. В девятом заезде также будут участвовать экипажи России, Сербии и Киргизии.

Международный конкурс "Танковый биатлон", проходящий в рамках АРМИ-2017, стартовал на полигоне Алабино 29 июля. Полуфинальные заезды состоятся 8-10 августа. По итогам полуфиналов лучшие четыре сборные выйдут в финал, который пройдет в день закрытия Игр 12 августа.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

Смотрите также

Россияне установили рекорд в танковом биатлоне на Армейских международных играх

Танковый биатлон. Досье

Армейские международные игры. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Международные армейские игры
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Последний автомобиль покинул дачу посольства США в Москве
2
Японец отбился от медведя с помощью навыков каратэ
3
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
4
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама