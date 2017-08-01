Россия лидирует в танковом биатлоне в рамках АРМИ-2017 по итогам половины заездов

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 1 августа. / ТАСС/. Россия оставляет за собой лидерство в танковом биатлоне в рамках Армейских международных игр - 2017 (АРМИ-2017) по итогам половины заездов, сообщил журналистам главный судья состязания полковник Роман Бинюков.

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"Вчера у нас прошли семь заездов, определились на данный момент лидеры. Это экипаж Российской Федерации - первое место. Второе место - Китайская Народная Республика, затем Республика Беларусь и Республика Казахстан", - сказал Бинюков.

По его словам, во вторник в восьмом заезде участвуют вторые экипажи Белоруссии, Зимбабве, Казахстана и Ирана. В девятом заезде также будут участвовать экипажи России, Сербии и Киргизии.

Международный конкурс "Танковый биатлон", проходящий в рамках АРМИ-2017, стартовал на полигоне Алабино 29 июля. Полуфинальные заезды состоятся 8-10 августа. По итогам полуфиналов лучшие четыре сборные выйдут в финал, который пройдет в день закрытия Игр 12 августа.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.