Глубоководники Севфлота отработали в Норвежском море спасение судов на глубине 1000 метров

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ТАСС, 1 августа. Экипаж глубоководного спасательного аппарата Северного флота АС-34 отработал в Норвежском море навыки спасения затонувших судов на глубине 1000 метров. Об этом во вторник сообщил представитель флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
"Отработка спасателей-глубоководников проходила в глубоководных районах Норвежского моря. Программой тренировки предусматривалось выполнение обязательного комплекса упражнений по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, поиску и допоиску условно затонувшего объекта на глубинах, близких к максимальным. Впервые на Северном флоте спасательный глубоководный аппарат погрузился на глубину 1000 метров", - сказал Серга.
По его словам, экипаж глубоководного спасательного аппарата завершил цикл глубоководных погружений во взаимодействии с личным составом спасательного судна-носителя "Георгий Титов".
"В летнем периоде обучения специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота отработают элементы спасения экипажа подводной лодки, условно терпящей бедствие. Они осуществят поиск подводной лодки с помощью новейшей гидролокационной аппаратуры отечественного производства, определят ее местоположение, обследуют корпус с использованием необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Также планируется отработка посадки аварийно-спасательного глубоководного аппарата на комингс-площадку подводной лодки и эвакуация экипажа", - добавил Серга.