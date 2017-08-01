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Конкурсные полеты на "Авиадартсе" в Китае начнутся 5 августа

Армия и ОПК
1 августа, 17:28 UTC+3 СЫПИН /Китай/ 1, августа. /ТАСС

Участники конкурса выполнят технику пилотирования, воздушную разведку и навигацию

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СЫПИН /Китай/, 1 августа. /ТАСС/. Первые зачетные полеты в ходе соревнований "Авиадартс-2017" в Китае пройдут 5 августа, рассказал во вторник журналистам во вторник руководитель делегации российской команды генерал-майор Олег Маковецкий.

"Пятого августа участники конкурса выполнят технику пилотирования, воздушную разведку и навигацию. Задействованы все летчики, кроме экипажей Дальней и военно-транспортной авиации", - сказал он.

Маковецкий напомнил, что во вторник участники конкурса провели жеребьевку по мишеням, очередности вылетов, знакам и местам воздушной разведки. На 2 августа назначена предварительная подготовка, а 3 августа над основным полигоном соревнований Тайпинчуань основной состав российской и китайской команд выполнит тренировочные полеты.

Шестого августа летчики проведут боевые стрельбы и десантирование грузов на точность с военно-транспортных самолетов, а самолеты-разведчики выполнят визуальную воздушную разведку. Последующие дни будут посвящены подведению итогов конкурса и подготовке авиатехники к перелету в Россию.

По словам Маковецкого, в среду на полигон Тайпинчуань приглашены зрители, запланировано выступление китайской авиагруппы "Первое августа" на истребителях J-10. Маковецкий пояснил, что пилотажные группы Воздушно- космических сил РФ задействованы в активной подготовке ко Дню ВКС и потому не участвуют в конкурсе на территории Китая.

"Церемония закрытия конкурса "Авиадартс" в городе Чанчунь запланирована на 9 августа, а уже 10 и 11 августа все российские самолеты и вертолеты покинут территорию Китая. С дальневосточных аэродромов авиация в дальнейшем перелетит на аэродромы постоянного базирования", - резюмировал Маковецкий.

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