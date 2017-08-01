ВДВ РФ до конца года проведут десантирование новой техники 30 раз

УЛЬЯНОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска России (ВДВ РФ) произведут до конца года 30 сбросов новой техники в рамках государственных совместных испытаний средств десантирования. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель командующего ВДВ Владимир Кочетков.

"Мы вышли на государственные совместные испытания средств десантирования. Необходимо сделать 46 сбросов для испытаний, мы уже сделали 16, до конца года осталось сделать 30 сбросов", - сказал он.

Во вторник заместитель командующего ВДВ передал около 50 единиц модернизированных боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М и многоцелевых бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

По словам Кочеткова, пока на вооружение в ВДВ поступило порядка 120 единиц БМД-4М вместе с БТР-МДМ. До конца года их число достигнет 150 единиц - планируется вручить еще один комплект 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Ранее командующий ВДВ Андрей Сердюков заявил, что до 2020 года в подразделения поступит более 300 единиц модернизированных боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М и многоцелевых бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка".

БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе, имеет массу 13,2 т, вооружен двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время движения по пересеченной местности.