В России отмечают 87-летие Воздушно-десантных войск

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия отмечает в среду 87-ю годовщину с момента создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) - мобильного резерва Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

В России службу в "крылатой гвардии" прошли свыше 1 млн человек.

Мероприятия по случаю Дня ВДВ пройдут по меньшей мере в 80 субъектах РФ и за рубежом. Так, в местах постоянной дислокации частей и соединений ВДВ будут проведены показательные выступления десантников и спортсменов- парашютистов, праздничные концерты и чествование ветеранов войск.

В Москве торжественные мероприятия начнутся утром с Божественной литургии, которая пройдет в храме Илии Пророка (небесный покровитель ВДВ) в Обыденском переулке. Затем состоится возложение венков и цветов к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади, воинам-интернационалистам на Поклонной горе и к местам захоронений военачальников ВДВ на Новодевичьем, Троекуровском, Кунцевском и Востряковском кладбищах.

Следующим мероприятием программы праздника под названием "Ильин день - День ВДВ" традиционно станет крестный ход от улицы Ильинка до Красной площади, молебен на Лобном месте и выступления представителей командования ВДВ и ветеранов-десантников. Затем на главной площади столицы пройдут показательные выступления подразделений ВДВ и военно-патриотических клубов. Программа завершится торжественным награждением отличившихся десантников и праздничным концертом с обязательным исполнением знаменитой песни "Синева".

Прошлое ВДВ

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было выброшено на парашютах десантное подразделение в составе 12 человек. В 1932 году началось формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск.

В 1941 году на базе воздушно-десантных бригад были созданы корпуса численностью свыше 10 тыс. человек каждый. В годы Великой Отечественной войны десантники проявили героизм, действуя на важнейших участках и направлениях.

Уже не одно послевоенное поколение десантников в шутку называет себя "войсками дяди Васи" по имени генерала армии Василия Маргелова - одного из основателей ВДВ в их современном виде.

С окончанием войны мирная жизнь гвардейцы ВДВ выполняли боевые задачи в Венгрии и Чехословакии, Афганистане и на Северном Кавказе, неоднократно становились "живым барьером" в межэтнических конфликтах в Закавказье, в Средней Азии, в Югославии. Несмотря на смену поколений десантников, их девиз "Никто, кроме нас" остается неизменным.

Настоящее "крылатой пехоты"

Сейчас Воздушно-десантные войска являются отдельным родом войск Вооруженных сил РФ. Как заявил ранее командующий ими генерал-полковник Андрей Сердюков, ВДВ станут основой войск быстрого реагирования, формируемых в составе российской армии. Они будут представлять собой хорошо подготовленные и оснащенные современным вооружением, военной и специальной техникой соединения и воинские части, обладающие высокой мобильностью и способные к быстрой перегруппировке и развертыванию на операционных направлениях. Для выполнения задач, возложенных на войска быстрого реагирования, в их состав войдут силы и средства поддержки и обеспечения, временно передаваемые в оперативное подчинение командованию ВДВ, силы ВКС, ВМФ и бригады морской пехоты (при действиях на приморских направлениях и островных территориях).

В настоящее время основными задачами десантников являются участие в сдерживании на стратегических направлениях и выполнение в военное время задач по стабилизации кризисных ситуаций, возникающих на различных направлениях. В мирное время, помимо выполнения задач стратегического сдерживания, ВДВ могут применяться при проведении миротворческих операций.

Численность ВДВ, как сообщил Сердюков, превышает 45 тыс. военнослужащих, из них порядка 70% - военнослужащие по контракту и около 30% - военнослужащие срочной службы.

По данным Минобороны РФ, в боевой состав ВДВ входят две десантно-штурмовые дивизии - 76-я (пункт дислокации Псков) и 7-я (Новороссийск), две воздушно-десантные дивизии - 98-я (Иваново) и 106-я (Тула), четыре отдельные десантно- штурмовые бригады - 11-я (Улан-Удэ), 31-я (Ульяновск), 56-я (Камышин), 83-я (Уссурийск), а также 45-я отдельная бригада специального назначения (Кубинка). Кроме того, ВДВ включают части и подразделения МТО и военно-учебные заведения.

Новая техника

ВДВ, как и все российские ВС, постоянно развиваются, увеличивают боевой состав и боевую мощь за счет поступления нового вооружения и техники.

Так, в 2016 году зенитные отдельные ракетные дивизионы соединений были реорганизованы в зенитные ракетные полки, оснащенные модернизированным комплексом ПВО "Стрела-10М", на смену которому в ближайшие годы придет новейший авиадесантируемый комплекс "Птицелов".

В десантно-штурмовых дивизиях и бригадах сформированы шесть танковых рот на танках Т-72Б3, три из которых уже в 2018 году будут переформированы в танковые батальоны.

В соединениях появились роты беспилотников, роты и взводы РЭБ. В этом году в составе ВДВ сформируют два новых отдельных батальона - десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный.

В массовом порядке в войска поступает новая бронетехника. В этом году войска получат около 150 десантируемых БМД-4М и БТР-МДМ, а до конца 2020 года - еще 150 таких же боевых машин. В 2018 году в ВДВ поступит новая многокупольная парашютная система "Бахча-УПДС", способная десантировать БМД-4М с экипажем внутри, БТР-МДМ "Ракушка", бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун" и другую технику.