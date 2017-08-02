ВДВ России в 2020 году получат новый авиадесантируемый комплекс ПВО "Птицелов"

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ТАСС, 2 августа. Новейший авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности "Птицелов" поступит на вооружение частей Воздушно-десантных войск России в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в российском ОПК.
"В настоящее время создание "Птицелова" находится на этапе проведения опытно-конструкторской работы, которая должна быть завершена к исходу 2019 года, и с 2020 года этот комплекс малой дальности на базе БМД-4М должен поступить на вооружение зенитных ракетных частей ВДВ", - сказал собеседник агентства.
"По своим боевым возможностям, в том числе по высоте и дальности поражения целей, "Птицелов" в два раза превзойдет имеющиеся сейчас в ВДВ комплексы ПВО", - подчеркнул он.
Источник не назвал основные тактико-технические характеристики "Птицелова", но отметил, что он является и авиатранспортабельным, и авиадесантируемым из военно-транспортных самолетов.
"Птицелов" - чисто зенитный ракетный комплекс, поэтому пушечного вооружения у него нет, уточнил собеседник агентства.
В мае прошлого года источник в Минобороны сообщил ТАСС, что в России на базе БМД-4М создается первый в мире авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс. По его словам, работы ведутся под шифром "Птицелов". Новинка может получить боевой модуль от комплекса "Сосна". Новым комплексом планируется оснащать специализированные зенитно-ракетные полки, сформированные еще несколько лет назад.