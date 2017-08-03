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Минобороны опубликовало видео о подготовке экипажа Су-30СМ к участию в "Авиадартс"

Армия и ОПК
3 августа, 5:01 UTC+3

Международный этап летного конкурса Армейских международных игр впервые проходит на территории Китая

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YouTube/Минобороны РФ

Минобороны опубликовало видео о подготовке экипажа многофункционального истребителя Су-30СМ к участию в конкурсе летного мастерства "Авиадартс" в рамках Армейских международных игр.

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Ролик создан в рамках цикла "Экипаж", в котором Минобороны планирует рассказать о тех, кто выбрал своим призванием интересную и сложную работу – защищать Родину. Главными героями цикла станут военнослужащие из экипажей самолетов, кораблей, расчетов систем ПВО и артиллерии, экипажей бронетехники и многие другие.

Международный этап конкурса "Авиадартс-2017" впервые проходит на территории Китая. В нем участвуют около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех восьми номинациях и будут выступать на самолетах Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76 и вертолетах Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.

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