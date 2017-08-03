Минобороны РФ и сирийская оппозиция договорились о третьей зоне деэскалации севернее Хомса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Представители Минобороны РФ и умеренной сирийской оппозиции достигли договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации, расположенной к северу от города Хомс. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"31 июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации - севернее города Хомс. В нее вошло 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек", - сказал он.

Генерал напомнил, что в ходе состоявшегося в начале июля пятого раунда переговоров в Астане был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Две из них - на юго-западе Сирии и в пригороде Дамаска ("Восточная Гута") - уже успешно действуют.

По словам Конашенкова, режим прекращения огня в третьей зоне деэскалации вступает в силу с полудня четверга по местному времени.

"Согласно договоренностям, сегодня, 3 августа, с 12 часов местного времени отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия", - сказал он.

"Подчеркну, что, как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС). Более того, в соответствии с достигнутыми договоренностями, умеренная оппозиция взяла обязательства по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусре", - добавил генерал.

По его словам, начиная с 4 августа российская военная полиция развернет вдоль участков линии соприкосновения два контрольно-пропускных пункта (в районах Нарб-Нафса и Дуайр) и три наблюдательных поста (в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амери). На военных полицейских, пояснил Конашенков, возложены задачи по разъединению противоборствующих сторон, мониторингу соблюдения перемирия, а также обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарных грузов и вывоза больных и раненых. "Все больные и раненые будут иметь возможность пройти лечение в российском военном госпитале или сирийских медучреждениях", - подчеркнул представитель Минобороны.

"Со своей стороны, оппозиция разблокирует проходящий через зону деэскалации участок автодороги Хомс - Хама", - сообщил Конашенков. По его словам, повседневными вопросами мирной жизни в зоне деэскалации займутся местные советы. Также будет сформирован "Комитет национальной справедливости", куда войдут "представители оппозиции и всех основных этнических, политических и конфессиональных групп, проживающих в данном районе", добавил генерал.

"Российская Федерация будет и дальше прилагать все усилия для скорейшего возвращения мира на сирийскую землю", - заверил Конашенков. Он напомнил, что за последние десять дней к процессу примирения присоединились 52 населенных пункта, российские военные провели 41 гуманитарную акцию, доставив жителям Сирии более 55 тонн продовольствия.