Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ и сирийская оппозиция договорились о третьей зоне деэскалации севернее Хомса

Армия и ОПК
3 августа, 9:56 дата обновления: 3 августа, 10:35 UTC+3

В нее вошло 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек. Режим прекращения огня в зоне "Хомс" вступает в силу с полудня четверга по местному времени

Поделиться
Материал из 1 страницы
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

© Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Представители Минобороны РФ и умеренной сирийской оппозиции достигли договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации, расположенной к северу от города Хомс. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Смотрите также

Соглашение США и РФ о деэскалации на юго-западе Сирии: надежда на перемирие во всей стране

"31 июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации - севернее города Хомс. В нее вошло 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек", - сказал он.

Генерал напомнил, что в ходе состоявшегося в начале июля пятого раунда переговоров в Астане был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Две из них - на юго-западе Сирии и в пригороде Дамаска ("Восточная Гута") - уже успешно действуют.

Смотрите также

МО РФ: необходимо активизировать гуманитарную работу ООН в зонах деэскалации в Сирии

Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории

СМИ: сирийская оппозиция назвала главные пункты соглашения по деэскалации в Восточной Гуте

По словам Конашенкова, режим прекращения огня в третьей зоне деэскалации вступает в силу с полудня четверга по местному времени.

"Согласно договоренностям, сегодня, 3 августа, с 12 часов местного времени отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия", - сказал он.

"Подчеркну, что, как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС). Более того, в соответствии с достигнутыми договоренностями, умеренная оппозиция взяла обязательства по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусре", - добавил генерал.

По его словам, начиная с 4 августа российская военная полиция развернет вдоль участков линии соприкосновения два контрольно-пропускных пункта (в районах Нарб-Нафса и Дуайр) и три наблюдательных поста (в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амери). На военных полицейских, пояснил Конашенков, возложены задачи по разъединению противоборствующих сторон, мониторингу соблюдения перемирия, а также обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарных грузов и вывоза больных и раненых. "Все больные и раненые будут иметь возможность пройти лечение в российском военном госпитале или сирийских медучреждениях", - подчеркнул представитель Минобороны.

"Со своей стороны, оппозиция разблокирует проходящий через зону деэскалации участок автодороги Хомс - Хама", - сообщил Конашенков. По его словам, повседневными вопросами мирной жизни в зоне деэскалации займутся местные советы. Также будет сформирован "Комитет национальной справедливости", куда войдут "представители оппозиции и всех основных этнических, политических и конфессиональных групп, проживающих в данном районе", добавил генерал.

"Российская Федерация будет и дальше прилагать все усилия для скорейшего возвращения мира на сирийскую землю", - заверил Конашенков. Он напомнил, что за последние десять дней к процессу примирения присоединились 52 населенных пункта, российские военные провели 41 гуманитарную акцию, доставив жителям Сирии более 55 тонн продовольствия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемый в убийстве борца Власко задержан в Улан-Удэ
2
Две россиянки погибли при взрыве на военном складе в Абхазии
3
Alibaba запустит гигантский торговый автомат по продаже автомобилей
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Правоохранители Узбекистана подтвердили арест Гульнары Каримовой
7
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама