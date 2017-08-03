Замглавы Минобороны РФ открыл конкурс "Мастера автобронетанковой техники" Армейских игр

ОСТРОГОЖСК /Воронежская область/, 3 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков открыл в четверг в Воронежской области конкурс "Мастера автобронетанковой техники" среди военных водителей в рамках Армейских международных игр - 2017.

"Сегодня мы дали старт одному из пяти конкурсов, проводимых в рамках Армейских международных игр - 2017 среди специалистов материально-технического обеспечения, - это "Мастера автобронетанковой техники", "Рембат", "Военное ралли", "Полевая кухня", а также "Мастер-оружейник", который впервые проводится на территории Китая", - сказал на церемонии открытия Булгаков.

Он сообщил, что 5 августа даст старт международному конкурсу "Рембат", а на следующий день наградит победителей второго этапа другого конкурса Игр - "Военное ралли" - в Элисте.

Как передает корр. ТАСС с места событий, на церемонии открытия пилоты-женщины 147-й автомобильной базы Минобороны исполнили уникальный автомобильный вальс, в котором было задействовано более 20 автомобилей, среди которых - грузовые машины "КамАЗ", легковые УАЗ, автомобили Ford и впервые участвующие в программе бронеавтомобили "Рысь". "Пилоты-женщины выполнили такие сложные элементы вождения, как "кольцо", "восьмерка", "мельница" и "ножницы". В моменты скоростного прохождения участков автомобили на скорости 60 км/ч сближались на расстоянии до 5 см, что говорит о высочайшем мастерстве владения автомобилем", - сказал журналистам тренер коллектива пилотов Алексей Курнашкин.

В конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" среди военных водителей выступают команды России, Египта, Венесуэлы и Казахстана. Вне зачета дистанцию пройдут водители сборной Национальной гвардии РФ и ДОСААФ России. Иностранные участники конкурса выступают на автомобилях "КамАЗ" и "УАЗ, находящихся на вооружении российской армии.