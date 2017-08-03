Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и США

14 сентября на территории России и Белоруссии стартуют масштабные оперативно-стратегические учения "Запад-2017". Планируется, что в них будут участвовать около 13 тысяч военнослужащих и до 680 единиц боевой техники. В Североатлантическом альянсе на протяжении уже нескольких месяцев после того, как о них стало известно, поднимают шум о непредсказуемости этих маневров. Как только не фантазируют и не пугают западные СМИ своих читателей.

"Троянский конь"

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин перечисляет некоторые "глупости", которые свалились на головы прибалтийских жителей.

Писали о том, что эти учения послужат основой и репетицией для вторжения в страны Балтии, овладения так называемым "Сувалкинским коридором" — лесной чащей на территории Литвы и Польши, через которую лежит самый короткий путь из Белоруссии в Калининградскую область… А еще о том, что эти маневры станут прелюдией для размещения в Белоруссии новой российской военной базы с ракетными комплексами "Искандер-М" и истребителями Су-30 Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Эксперт отмечает, что в эту "информационно-психологическую бомбардировку" включились не только печатные СМИ и телекомпании, но и некоторые руководители НАТО. Так, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявляла, что альянс опасается "сюрпризов" от учений "Запад-2017". "Мы наблюдаем агрессивное поведение со стороны России, что вызывает обеспокоенность. Это естественно, когда проводятся военные учения, но у нас вызывает обеспокоенность, когда они проводятся таким образом, что это может создать для нас какие-то сюрпризы", — сказала она.

В свою очередь, командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес полагает, что учения "Запад-2017" могут стать своего рода "троянским конем". В интервью агентству Рейтер он заявил, что Россия может использовать эти маневры как повод для того, чтобы оставить свои вооружения на территории Белоруссии.

Люди переживают, что это троянский конь. Они [российская сторона] говорят: "Мы просто проводим учения". А потом внезапно они передислоцируют куда-то весь этот контингент и свои средства Бен Ходжес командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе, генерал-лейтенант

При этом он не привел никаких доказательств в пользу своей теории, утверждая только, что открытость Москвы по поводу масштабов проводимых маневров может приободрить страны Восточной Европы.

Развернуть Военная техника во время учений по отработке контрдиверсионных действий белорусскими и российскими десантниками на полигоне Брестский, 2016 год © Виктор Веткин/ТАСС Военная техника во время учений по отработке контрдиверсионных действий белорусскими и российскими десантниками на полигоне Брестский, 2016 год © Виктор Веткин/ТАСС

Об открытости белорусско-российских учений не раз говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Об этом много сказано. Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей, приезжайте, смотрите", — говорил он. Глава государства также обращал внимание на тот факт, что маневры носят оборонительный характер.

И даже "Армата"

По мнению руководителя американского неправительственного Центра за национальные интересы Гарри Кэзаниса, учения "Запад-2017" призваны продемонстрировать мировому сообществу возросшую военную мощь России. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании Fox News. "Владимир Путин намерен продемонстрировать всему миру, что российские Вооруженные силы возрождены, — отметил эксперт. — На протяжении нескольких лет он восстанавливал возможности РФ в военной области. Теперь он намерен продемонстрировать то, чем Россия обладает".

В частности, Кэзанис уточнил, что в этих учениях будет задействован новейший российский танк "Армата". "Это машина совершенно новой конструкции, ничего подобного на Западе нет, — подчеркнул он. — Это очень продвинутая машина, оснащенная орудием с большой дальностью стрельбы и улучшенной системой связи".

"Не бряцаем оружием"

Американское аналитическое издание The National Interest считает, что эти маневры станут самыми масштабными и сложными учениями боевых сил со времен окончания холодной войны. И Пентагон испытывает серьезное беспокойство в связи с ростом российской военной мощи, но при этом эти учения "должны пролить свет на те тактики и технологии, которые превращают армию России в сильного врага". В частности, издание пишет, что в ходе маневров Россия может продемонстрировать новые беспилотники и новую тактику их применения. Это "больной вопрос" для американской армии и для НАТО.

Президент Белоруссии не принимает звучащей критики по поводу того, что Минск и Москва якобы бряцают оружием, готовясь к предстоящим совместным учениям.

Нас часто критикуют, и Россию особенно, что мы тут бряцаем оружием. Да нет, никаким оружием мы не бряцаем. По крайне мере ни я, ни президент Путин не принимаем иностранные войска на своей территории с такой помпой, как это сделал президент Польши, когда натовские войска были размещены у границ Белоруссии, наших совместных рубежей Александр Лукашенко президент Белоруссии

Он отметил, что войска НАТО проводят учения по периметру зоны ответственности ОДКБ постоянно и действительно "бряцают оружием". "Мы тоже на это смотрим, делаем выводы, но не кричим каждый раз, что здесь что-то неправильно", — сказал президент.

При этом маневры пройдут масштабно и эффективно, несмотря на давление извне. "Мы никого не пугаем, нам чужого не надо, как нам, так и России, поэтому мы будем отрабатывать все, что отрабатывают наши потенциальные соперники", — сказал Лукашенко. По его словам, белорусы и россияне обучают свою армию и будут ее обучать, чтобы защищать свою территорию, государства и народы.

Еще в начале июля, по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, Россия провела брифинг, чтобы пресечь спекуляции и распространение необоснованных обвинений в ее адрес. "В последние месяцы нам приходилось читать очень много страшилок по поводу учений "Запад-2017", было очень много домыслов относительно того, что эти учения будут использованы для концентрации сил, для реализации каких-то агрессивных намерений, в отношении отдельных стран НАТО и тому подобное", — сказал постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

Мы дали информацию о задачах, которые будут отработаны в ходе этих учений, о полигонах, где планируется развертывание сил в той или иной степени, а также дали информацию по силам и средствам, которые будут задействованы, в том числе по личному составу и основным системам вооружений и техники Александр Грушко постпред РФ при НАТО

Однако, по словам постпреда, их планирование еще не закончено, информация остается конфиденциальной, а уточненные данные будут представлены на брифинге в Москве перед самым началом учений.

Согласно Венскому документу ОБСЕ от 2011 года, сухопутные учения подлежат международному наблюдению при численности их участников свыше 13 тысяч человек.

"Накачка стран НАТО"

На время проведения учений "Запад-2017" Соединенные Штаты усилят военное присутствие в Литве. Об этом в эфире национального радио заявила президент балтийской республики Даля Грибаускайте. Она отметила, что США дислоцируют в Литву вдвое больше истребителей, чем обычно. Дополнительно будут задействованы и другие военные средства, также будет больше военнослужащих, техники и кораблей.

На литовской авиабазе Зокняй обычно находится контингент союзников Литвы по НАТО в составе 100 человек и четырех истребителей. Они сменяются через каждые четыре месяца. В настоящее время там размещен контингент ВВС Польши, который в начале сентября сменят ВВС США. Страны Балтии не располагают необходимой авиацией для контроля над своим воздушным пространством. Это обеспечивают их партнеры по альянсу. Еще четыре истребителя базируются на авиабазе Эмари в Эстонии.

США также регулярно командируют в Литву сухопутные подразделения, которые участвуют в совместных тренировках с литовскими военными. При всем этом 28 июля Литва получила официальное приглашение от Белоруссии наблюдать за ходом маневров.

Развернуть Эстонские военные проходят мимо танков британской армии в городе Палдиски, март 2017 года © Sean Gallup/Getty Images Эстонские военные проходят мимо танков британской армии в городе Палдиски, март 2017 года © Sean Gallup/Getty Images

Большой контингент союзников по НАТО к началу учений примет Эстония. По словам министра обороны республики Юри Луйка, "в отличие от обычной практики мы со своей стороны приняли ряд мер, чтобы подготовиться к началу проведения этих учений. Самым ярким примером этой подготовки стало прибытие подразделений США в Эстонию".

Министр также напомнил, что в республике на постоянной основе размещен британский батальон, французские военные, к ним добавилась рота венгерских сил обороны, сейчас размещенная на юге страны. По его словам, несмотря на то, что эти силы несопоставимы по численности с группировкой, развертываемой Россией, "очевидно все же, что даже символически это со стороны НАТО очень значительный шаг."

Всего с июня по ноябрь в Восточной Европе НАТО проведет более 15 учений и примерно столько же в Черноморском регионе. Общее число участников составит более 40 тысяч человек. Это, по мнению постпреда РФ при НАТО Александра Грушко, является частью плана усиления военного присутствия НАТО у границ с РФ.

Военно-политическая ситуация в Европе серьезно ухудшается, происходит накачка стран НАТО на восточном фланге вооружениями и техникой под абсолютно надуманным предлогом российской угрозы Александр Грушко постпред РФ при НАТО

Эти меры, по мнению дипломата, серьезно ослабляют региональную безопасность, они не отвечают реальным потребностям безопасности. "В этой ситуации РФ не будет оставаться безучастной, и все меры по защите наших интересов мы будем принимать", — подчеркнул он.

Военный эксперт Виктор Литовкин считает глубоким заблуждением, что только предложения и требования НАТО к России должны приниматься, а встречные идеи могут игнорироваться.

В нашей стране есть поговорка: "Как аукнется — так и откликнется". Пока в Брюсселе не начнут прислушиваться к разумным предложениям Москвы по снижению напряженности на границах альянса и нашей страны, пока не поймут, что никакими угрозами и демонстрацией силы никого и никак склонить голову перед ними заставить не смогут, диалога никакого не получится. А говорить с глухими — занятие, на мой взгляд, мало результативное Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Как ожидается, учения "Запад-2017" станут самым крупным мероприятием совместной оперативной подготовки Вооруженных сил России и Белоруссии. Подобные маневры являются плановыми, проходят раз в два года по решению президентов двух стран. Как отмечалось, при разработке сценария учений военные учтут ситуацию, связанную с усилением активности НАТО рядом с границами.

Роман Азанов