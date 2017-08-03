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В КНР в рамках Армейских игр начался международный конкурс "Мастер-оружейник"

Армия и ОПК
3 августа, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

В состязаниях участвуют российская, казахстанская, узбекистанская, иранская и китайская команды

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международный конкурс "Мастер-оружейник" стартовал в Китае в рамках Армейских игр.

Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, в состязаниях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения принимают участие команды из России, Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китая.

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Армейские международные игры. Досье

"Состязания проводятся в несколько этапов. Первый из них продлится четыре дня. Сегодня участники конкурса продемонстрировали свои навыки в ремонте 122-мм буксируемой гаубицы. После ремонта артиллерийскую технику необходимо было переместить на огневой рубеж и выполнить выстрел", - рассказали в российском военном ведомстве.

Маршрут буксировки поврежденной гаубицы пролегал по участку местности, оборудованному курганом, змейкой, комплексом минно-взрывных заграждений. Также участники соревновались в быстроте обнаружения неисправностей и ремонта пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов с последующей стрельбой из них по разным типам мишеней.

"Российскую команду на конкурсе представляет курсантская команда Пензенского артиллерийского инженерного института. В прошлом году победителем международного этапа конкурса, проходившего в Пензенской области, стала команда России, завоевавшая первое место в напряженной борьбе между командами Вооруженных сил Китая и Казахстана", - резюмировали в Минобороны РФ.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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