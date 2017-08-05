Этап конкурса "Ключи от неба" на Армейских играх. Видеотрансляция

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На полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017) проходит этап конкурса "Ключи от неба" - соревнование боевых расчетов по отражению удара воздушного противника с боевыми пусками зенитных управляемых ракет.

Россия на конкурсе представлена расчетами систем С-300.

В соревновании "Ключи от неба" также принимают участие боевые расчеты из Китая, Казахстана и Белоруссии.