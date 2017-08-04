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Шойгу: уровень мастерства участников Армейских игр существенно вырос

Армия и ОПК
4 августа, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Глава Минобороны подчеркнул, что большинство зарубежных команд использовало российский учебно-боевой опыт

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© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Профессиональная подготовка и уровень мастерства участников Армейских международных игр - 2017 существенно улучшились по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу на селекторном совещании заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Предварительные итоги показывают, что уровень профессионального мастерства участников значительно вырос по сравнению с прошлыми Играми", - сказал он.

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Армейские международные игры. Досье

Министр подчеркнул, что большинство зарубежных команд использовало российский учебно-боевой опыт. "Правда, подходы к подготовке участников состязаний у нас различаются. Наши иностранные коллеги сначала создают команду, а потом в течение года совершенствуют ее мастерство", - отметил Шойгу.

Российские Вооруженные силы делают упор на повышение профессионального уровня всех военнослужащих. Затем в ходе отборочных соревнований определяются лучшие, и из них формируются команды, а потом и сборная на международный этап конкурса.

"Чей подход эффективнее, покажут результаты состязаний", - резюмировал глава Минобороны.

Армейские международные игры стартовали 29 июля. На сегодняшний день уже начались 26 из 28 конкурсов.

Подготовка военных

Центры боевой подготовки, в которых используются технические средства обучения, позволяют военным отрабатывать практические действия, не расходуя моторесурс и боезапас, сказал на совещании Шойгу. 

"Как вы знаете, с 18 по 21 июля прошел оперативный сбор с руководящим составом Вооруженных сил. В ходе сбора были рассмотрены взгляды передовых армий на создание и применение группировок войск в современных условиях. Уточнены основные задачи по развитию Вооруженных сил с учетом сирийского опыта", - сказал министр.

По его словам, уже подведены итоги внезапной проверки органов военного управления Западного и Центрального военных округов, рассмотрены вопросы организации отражения средств воздушного нападения противника. "Также были продемонстрированы возможности Центра боевой подготовки военного округа по повышению уровня профессионального мастерства личного состава с использованием технических средств обучения. Это перспективное направление боевой подготовки позволяет отрабатывать практические действия, не расходуя моторесурс и боезапас", - подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу отметил, что участники сбора ознакомились с организацией боевой работы на командных пунктах всех звеньев по управлению огневым поражением противника, в том числе с применением высокоточного оружия. "Подчеркну, что подобные мероприятия способствуют повышению подготовки руководящего состава и внедрению передового опыта в повседневную деятельность войск. Эта практика будет продолжена и в дальнейшем", - заключил министр.

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АрМИ-2017 Международные армейские игры
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