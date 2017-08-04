Шойгу: модернизация Ту-160 и Ту-95МС является одним из приоритетов Минобороны

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Продление сроков службы стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и повышение их боевой эффективности - одна из приоритетных задач для Минобороны РФ. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Сегодня продолжим рассматривать, как решаются задачи развития парка стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты являются важным компонентом ядерного потенциала государства", - сообщил Шойгу.
Он подчеркнул, что эти самолеты осуществляют регулярные полеты по плану стратегического сдерживания в акваториях Северного Ледовитого океана и Черного моря, а также в восточных районах.
"Поэтому продление сроков службы ракетоносцев и повышение их боевой эффективности - одна из наших приоритетных задач. Сейчас публичное акционерное общество "Туполев" совместно с другими промышленными предприятиями проводит модернизацию самолетов, а также ремонт авиадвигателей, бортового оборудования, воспроизводство новых блоков и агрегатов. Учитывая высокую значимость выполняемых работ, обсудим, что сделано в течение этого месяца", - сказал министр.
Ту-160 - советский стратегический ракетоносец, несущий на борту крылатые ракеты, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Вместе с ракетоносцем Ту-95МС входит в состав стратегических ядерных сил страны наряду с наземными ракетными комплексами и подводными лодками.