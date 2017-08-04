Шойгу: число связанных с наркотиками правонарушений в армии значительно уменьшилось

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Число правонарушений, связанных с наркотиками, в Вооруженных силах РФ за первые шесть месяцев этого года снизилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу на селекторном совещании заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Принимаемые нами меры позволили за первые шесть месяцев текущего года сократить число правонарушений, связанных с наркотиками, на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работа в данном направлении будет продолжена", - сказал он.

Шойгу подчеркнул, что проверке призывников уделяется "самое пристальное внимание", поэтому тест на употребление наркотиков они проходят не только в военных комиссариатах на медицинских комиссиях, но и после прибытия в воинские части.

Министр напомнил, что в соответствии с российским законодательством в Вооруженных силах ежегодно проводится обследование личного состава на наркозависимость.

"В случае положительного результата военнослужащие, проходящие службу по контракту, подлежат досрочному увольнению без выплаты единовременного пособия. Такой подход формирует в воинских коллективах четкое понимание неотвратимости наказания за правонарушения, связанные с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, - подчеркнул он.