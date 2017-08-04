Вторые и третьи экипажи приступили к заездам на международном этапе "Танкового биатлона"

Неймар заявил, что решение о переходе в ПСЖ было одним из самых трудных в его жизниСпорт 4 августа, 15:25
Средневзвешенная ставка по ипотеке достигла исторического минимумаЭкономика и бизнес 4 августа, 15:17
Фурсенко доволен тем, что соперником "Зенита" в квалификации Лиги Европы будет "Утрехт"Спорт 4 августа, 15:13
Астрономы обнаружили одни из древнейших астероидов возрастом 4 млрд летНаука 4 августа, 15:10
Синоптики прогнозируют жару на юге России и дожди на северо-западеОбщество 4 августа, 15:00
Эксперт: клубы после трансфера Неймара будут прописывать отступные по €300-350 млнСпорт 4 августа, 14:41
"Милан" сыграет со "Шкендией" в раунде плей-офф Лиги ЕвропыСпорт 4 августа, 14:30
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щукуОбщество 4 августа, 14:28
Суд продлил до 5 сентября арест этапированному на Урал администратору "групп смерти"Новости Урала 4 августа, 14:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 4 августа. / ТАСС/. Заезды вторых и третьих экипажей на танковом биатлоне проходят на подмосковном полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр, сообщил журналистам главный судья конкурса полковник Роман Бинюков.
"В десятом заезде мы заканчиваем состязания среди вторых экипажей команд Армении, Венесуэлы, Индии и Никарагуа. Также пройдут заезды третьих экипажей из Таджикистана, Анголы и Лаоса", - сказал Бинюков.
По его словам, в рейтинге экипажей пока изменений нет: на первом и втором местах танкисты России, на третьем - из Китая. Четвертое и пятое места занимают танкисты из Белоруссии.
Третий российский экипаж будет выступать 6 августа. Также в этот день определятся победители и призеры индивидуальной гонки в личном зачете и 12 лучших сборных, которые выступят в полуфинальной эстафете.
"Во время перерыва между заездами была восстановлена трасса, мишенная обстановка, проведены культурно-досуговые мероприятия с иностранными командами. Гости Российской Федерации с экскурсией посетили столицу нашей Родины. Всем очень понравилось. Они выразили большую благодарность российской стороне", - сказал главный судья.
Международный конкурс "Танковый биатлон", проходящий в рамках Армейских игр, стартовал на полигоне Алабино 29 июля. Полуфинальные заезды состоятся 8-10 августа. По итогам полуфиналов лучшие четыре сборные выйдут в финал, который пройдет в день закрытия Игр 12 августа.