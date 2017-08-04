Вторые и третьи экипажи приступили к заездам на международном этапе "Танкового биатлона"

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 4 августа. / ТАСС/. Заезды вторых и третьих экипажей на танковом биатлоне проходят на подмосковном полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр, сообщил журналистам главный судья конкурса полковник Роман Бинюков.

"В десятом заезде мы заканчиваем состязания среди вторых экипажей команд Армении, Венесуэлы, Индии и Никарагуа. Также пройдут заезды третьих экипажей из Таджикистана, Анголы и Лаоса", - сказал Бинюков.

По его словам, в рейтинге экипажей пока изменений нет: на первом и втором местах танкисты России, на третьем - из Китая. Четвертое и пятое места занимают танкисты из Белоруссии.

Третий российский экипаж будет выступать 6 августа. Также в этот день определятся победители и призеры индивидуальной гонки в личном зачете и 12 лучших сборных, которые выступят в полуфинальной эстафете.

"Во время перерыва между заездами была восстановлена трасса, мишенная обстановка, проведены культурно-досуговые мероприятия с иностранными командами. Гости Российской Федерации с экскурсией посетили столицу нашей Родины. Всем очень понравилось. Они выразили большую благодарность российской стороне", - сказал главный судья.

Международный конкурс "Танковый биатлон", проходящий в рамках Армейских игр, стартовал на полигоне Алабино 29 июля. Полуфинальные заезды состоятся 8-10 августа. По итогам полуфиналов лучшие четыре сборные выйдут в финал, который пройдет в день закрытия Игр 12 августа.