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Медведев проследил за работами по созданию малого ракетного корабля "Штурм"

Армия и ОПК
4 августа, 15:45 UTC+3 ФЕОДОСИЯ ФЕОДОСИЯ 4, августа. /ТАСС

Премьер-министру сообщили, что "Судостроительный завод "Море" загружен на 40%, выросло число его сотрудников

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ФЕОДОСИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел один из цехов ФГУП "Судостроительный завод "Море", проследил за ходом работ по созданию малого ракетного корабля "Штурм".

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По десятому цеху завода главу российского правительства провел директор "Моря" Олег Зачиняев, премьера сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов, вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович. Медведеву рассказали о постройке цеха, оборудовании, которое здесь используется, и показали строящийся рейдовый водолазный катер и малый ракетный корабль "Штурм". Завод, как сообщили Медведеву, загружен на 40%, выросло число сотрудников, появились профильные специалисты. Главе кабмина рассказали, что зарплата работников завода достигает 34 тыс. рублей.

Судостроительный завод "Море" на берегу Феодосийского залива был основан в 1938 году. В советские годы на предприятии строились пассажирские суда на подводных крыльях (СПК) "Ракета", морские СПК "Комета", речные СПК "Восход-2", затем были взяты в производство еще несколько проектов скоростных катеров, но количество выпускаемой продукции существенно сократилось.

Верфь была переведена в государственную собственность решением Совета министров Крыма 25 июня 2014 года. Это решение, как утверждалось в документе, было принято с целью создания благоприятных социально-экономических условий, обеспечивающих полноценную загрузку предприятия, а также для строительства новых видов морских пассажирских судов, обеспечивающих создание новых рабочих мест.

В октябре 2015 года было создано ФГУП "Судостроительный завод "Море", куда вошли все активы верфи. В 2016 году на предприятии был заложен малый ракетный корабль "Шторм", в 2017 году - пограничный сторожевой катер на воздушной подушке, а также второй малый ракетный корабль.

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Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Аксенов, Сергей Валерьевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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