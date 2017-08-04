Российские стрелки вышли в "полуфинал" конкурса "Снайперский рубеж" на Армейских играх

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 4 августа. / ТАСС/. Команды России и семи других стран прошли в следующий этап конкурса "Снайперский рубеж", предшествующий финалу, в рамках Армейских международных игр, сообщает пресс-центр Игр.
"Стрелки из Азербайджана, Бангладеш, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана продолжат борьбу в состязаниях снайперских пар. Четыре лучшие команды примут участие в финале конкурса", - говорится в сообщении.
При этом Армения, Венесуэла, Греция, Зимбабве, Индия, Иран, Киргизия, Таиланд и ЮАР завершили борьбу.
Международный этап конкурса "Снайперский рубеж" проводится на полигоне Гвардейский в предгорьях Заилийского Алатау. Финал состязаний состоится 8 августа.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.