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Российские военные пекари оказались лучшими на Армейских играх

Армия и ОПК
4 августа, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Участники состязаний выпекли более 300 пирогов, пончиков, булочек и рогаликов

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские военные пекари оказались лучшими в ходе второго этапа конкурса Армейских международных игр "Полевая кухня", который проходит на подмосковном полигоне Алабино. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

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Участники состязаний - представители РФ, Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Израиля и Монголии - выпекли более 300 пирогов, пончиков, булочек, рогаликов и тому подобного.

"Первое место заняла сборная России, второе место - у пекарей из Республики Беларусь, третье и четвертое места разделили пекари из Азербайджана и Израиля, набрав одинаковое количество баллов. Все участники показали высокий уровень профессионализма и мастерства", - сказал Булгаков.

За ходом конкурса наблюдали военные из Алжира, Таиланда, Узбекистана и Индии.

По итогам двух этапов "Полевой кухни" лидирует сборная российской армии, на втором месте оказались повара из Белоруссии, на третьем - команда Израиля, которая на несколько очков опередила монгольских коллег. Финальный этап конкурса пройдет 7 и 8 августа, а в день закрытия Армейских игр, 12 августа, военные повара устроят мастер- класс.

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