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Минобороны опубликовало ролик об экипаже Су-34, представляющем ВКС на АрМИ-2017

Армия и ОПК
5 августа, 8:01 UTC+3

Международный этап летного конкурса Армейских международных игр впервые проходит на территории Китая

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Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеоролик цикла "Экипаж", героями которого стали летчики фронтового бомбардировщика Су-34, командир звена майор Алексей Белоног и штурман звена старший лейтенант Станислав Корецкий, одержавшие победу на прошлогоднем международном конкурсе летного мастерства "Авиадартс-2016".

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Летчики рассказывают зрителями о том, как был сформирован их экипаж, а также делятся впечатлениями о трудностях борьбы за звание лучших среди экипажей самолетов на международном уровне и о радости достижения победы.

Сейчас летчики в составе российской команды представляют Воздушно-космические силы на Армейских международных играх-2017 в Китае. 

Международный этап конкурса "Авиадартс-2017" впервые проходит в КНР. В нем участвуют около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Россияне представлены во всех восьми номинациях и будут выступать на самолетах Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76 и вертолетах Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.

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