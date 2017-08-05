Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конкурс Армейских игр "Рембат" стартовал на полигоне под Омском

Армия и ОПК
5 августа, 8:14 UTC+3 ОМСК ОМСК 5, августа. /ТАСС

На международных соревнованиях определят лучшие команды танкотехнического и автотехнического обеспечения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Конкурс Армейских международных игр "Рембат" открылся на полигоне Омского инженерного автобронетанкового института Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева.

"Сегодня мы даем старт международному конкурсу "Рембат". Это соревнования на лучшего специалиста (лучшую команду) танкотехнического и автотехнического обеспечения. Как одна из форм боевой подготовки войск они стали ярким зрелищем и вызывают огромный интерес в стране и за рубежом", - сказал, открывая состязания, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

В конкурсе участвуют представители России, Казахстана и Китая. Конкурс состоит из четырех этапов: "Индивидуальная гонка", "Огневая подготовка", "Военно-спортивные состязания" и "Смешанная эстафета".

На первом этапе участникам предстоит преодолеть на автомобильной технике различные преграды, включая противотанковый ров, зону задымления, брод. Они также будут должны выполнить грузоподъемные работы, поменять переднее колесо и пройти ряд других испытаний. В ходе "Огневой подготовки" военные будут вести стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Макарова. "Военно-спортивные состязания" предполагают кросс на 1 км и преодоление международной полосы препятствий.

На заключительном этапе конкурса - в "Смешанной эстафете" на дистанции до 4 км - экипажам предстоит преодолевать преграды на спецтехнике: ремонтно-эксплуатационных машинах, мастерских технического обеспечения и бронированных ремонтно-эвакуационных машинах на базе танка Т-72.

Награждение победителей конкурса состоится 10 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Булгаков, Дмитрий Витальевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
2
Один из заблокированных на шахте "Мир" рабочих вышел на связь
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
5
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама