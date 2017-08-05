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Курсанты военного вуза в Омске разобрали и собрали автомобиль УАЗ за четыре минуты

Армия и ОПК
5 августа, 9:17 UTC+3 ОМСК ОМСК 5, августа. /ТАСС

Учащиеся улучшили показатель по полной сборке и разборке УАЗа на четыре секунды

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ОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева установили рекорд по полной сборке и разборке армейского автомобиля УАЗ в рамках Армейских международных игр.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, на церемонии открытия международного конкурса "Рембат" курсанты улучшили показатели технической подготовки, предусмотренные программой обучения: за четыре минуты они полностью разобрали армейский УАЗ и снова собрали его, после чего уехали на нем. Показатель 2016 года по полной сборке и разборке УАЗа был улучшен курсантами в этом году на четыре секунды.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, наблюдавший за действиями курсантов, похвалил учащихся: "Молодцы, другого слова и не подберешь".

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Персоны
Булгаков, Дмитрий Витальевич
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Россия
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