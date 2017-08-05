Западный военный округ получит более 1 тыс. единиц военной техники до конца года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Западный военный округ до конца года получит свыше тысячи единиц военной техники, сообщает Минобороны России.

"Вооружение и военная техника Западного военного округа уже на 45% состоит из современнейших образцов нового поколения. В 2017 году запланирована поставка в войска еще более 1000 единиц боевых машин", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

В нем отмечается, что за последнее полугодие в войска округа уже поступили унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1, новейшие реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", а также бронеавтомобили "Рысь", "Тайфун-К" и бронетранспортеры БТР-82А.

В свою очередь объединения ВВС и ПВО округа пополнились истребителями Су-35 и Су-30СМ, фронтовая и армейская авиация - истребителями-бомбардировщиками Су-34, ударными вертолетами Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.