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Западный военный округ получит более 1 тыс. единиц военной техники до конца года

Армия и ОПК
5 августа, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

В Минобороны отметили, что "вооружение Западного военного округа уже на 45% состоит из современнейших образцов нового поколения"

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Западный военный округ до конца года получит свыше тысячи единиц военной техники, сообщает Минобороны России.

"Вооружение и военная техника Западного военного округа уже на 45% состоит из современнейших образцов нового поколения. В 2017 году запланирована поставка в войска еще более 1000 единиц боевых машин", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

В нем отмечается, что за последнее полугодие в войска округа уже поступили унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1, новейшие реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", а также бронеавтомобили "Рысь", "Тайфун-К" и бронетранспортеры БТР-82А.

В свою очередь объединения ВВС и ПВО округа пополнились истребителями Су-35 и Су-30СМ, фронтовая и армейская авиация - истребителями-бомбардировщиками Су-34, ударными вертолетами Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.

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