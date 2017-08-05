Россия сохраняет лидерство в общекомандном зачете на Армейских играх

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 5 августа. / ТАСС/. Россия, Китай и Казахстан лидируют в общекомандном рейтинге стран на Армейских международных играх. Об этом сообщил главный судья Игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
По его словам, в рейтинг входят 11 из 28 стран - участниц Игр. "Это те государства, которые на сегодняшний момент могут претендовать на призовые места", - пояснил Горбатенко.
"На первом месте Россия, на втором - Китай, за ним - Казахстан, Белоруссия, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла, Азербайджан, Киргизия, замыкает рейтинг Монголия", - сказал генерал.
Он отметил, что по итогам прошедших соревнований предварительный рейтинг претерпел изменения. "На сегодняшний момент после проведения соревнования на конкурсе "Кубок моря", где Азербайджан занял третье место, он поднялся в турнирной таблице, опередив Киргизию, Монголию и Анголу", - добавил Горбатенко.
Армейские игры в 2017 году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.