Россия сохраняет лидерство в общекомандном зачете на Армейских играх

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 5 августа. / ТАСС/. Россия, Китай и Казахстан лидируют в общекомандном рейтинге стран на Армейских международных играх. Об этом сообщил главный судья Игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

По его словам, в рейтинг входят 11 из 28 стран - участниц Игр. "Это те государства, которые на сегодняшний момент могут претендовать на призовые места", - пояснил Горбатенко.

"На первом месте Россия, на втором - Китай, за ним - Казахстан, Белоруссия, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла, Азербайджан, Киргизия, замыкает рейтинг Монголия", - сказал генерал.

Он отметил, что по итогам прошедших соревнований предварительный рейтинг претерпел изменения. "На сегодняшний момент после проведения соревнования на конкурсе "Кубок моря", где Азербайджан занял третье место, он поднялся в турнирной таблице, опередив Киргизию, Монголию и Анголу", - добавил Горбатенко.

Армейские игры в 2017 году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.