На Армейских играх замминистра обороны РФ открыл гонку патрулей на LADA Vesta

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НОГИНСК /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков дал старт гонке патрулей на LADA Vesta на конкурсе военных автоинспекторов Армейских международных игр в Подмосковье.
"Рад приветствовать всех представителей братских стран, чьи военнослужащие принимают участие в конкурсе "Дорожный патруль". Этот конкурс проходит в рамках Армейских международных игр - 2017 впервые, но обещает стать одним из самых зрелищных состязаний", - сказал Панков.
"Все последующие дни вы будете соревноваться в дисциплинах, от которых зависит безопасность дорожного движения. Уверен, что за эти дни вы покажете самые лучшие стороны: профессионализм, глубокие теоретические знания и практические навыки, приобретенные за годы службы в подразделениях ВАИ [военной автоинспекции]", - отметил замминистра.
По его словам, также во время проведения конкурса участники смогут обменяться опытом организации дорожного движения, который потом будут использовать в повседневной деятельности и при выполнении специальных задач.
После церемонии открытия конкурса на полигоне Ногинский начался наиболее зрелищный этап - гонка на автомобилях LADA Vesta, на котором участники из России, Казахстана и Белоруссии продемонстрируют мастерство экстремального вождения патрульных автомашин с выполнением элементов контраварийной подготовки.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.