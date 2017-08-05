Команда России лидирует после трех этапов конкурса военных разведчиков на Армейских играх

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Российская команда показала лучший результат в завершившихся индивидуальных стрельбах в ходе конкурса "Отличники войсковой разведки", проходящего в Новосибирске в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

"По итогам индивидуальных стрельб первое место занимает команда из России, второе место - команда из Китая, третье место - команда из Казахстана", - сказал собеседник агентства.

Выполнение индивидуальных боевых стрельб подразумевает стрельбу по мишеням каждым разведчиком из своего оружия: снайперской винтовка, автомата, пулемета или противотанкового гранатомета. Кроме того, все разведчики выполняют нормативы по стрельбе из пистолета, метанию ножа и саперной лопатки.

По итогам трех завершившихся этапов конкурса лидирует команда России. Второе место занимает Китай, третье - Узбекистан.

Следующие два дня соревнований будут посвящены командным стрельбам. Как сообщил журналистам главный судья соревнований генерал-майор Владимир Марусин, предварительно их участники должны будут пройти участок местности с имитацией минирования. Члены команды, задевшие заряды, считаются выбывшими из строя, и выполнять командные стрельбы их товарищи будут без них. Таким образом, чем лучше разведчики пройдут минное поле, тем легче будет им на огневом рубеже.

В соревнованиях "Отличники войсковой разведки" принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.