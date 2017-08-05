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Кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой выиграл Кубок замминистра обороны РФ

Армия и ОПК
5 августа, 16:36 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 5, августа. /ТАСС

Конкурс состоялся на базе Центра служебного собаководства ВС РФ в Дмитрове, где проходят соревнования кинологов в рамках Армейских международных игр

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ДМИТРОВ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Военнослужащий Казахстана с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Смерч-Арно выиграл соревнования на Кубок заместителя министра обороны РФ, сообщили в пресс-центре Армейских международных игр.

Конкурс состоялся на базе Центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ в подмосковном Дмитрове, где проходят соревнования кинологов в рамках Игр. Как пояснили в пресс-центре, в состязании на Кубок заместителя министра обороны РФ, которое прошло вне программы Армейских игр, приняли участие лучшие представители команд по итогам индивидуальной гонки. Им было необходимо преодолеть дистанцию в 1,6 тысячи метров с одним огневым рубежом со стрельбой из мелкокалиберной винтовки.

"Сегодня мы являемся свидетелями очень интересного, необычного конкурса. Необычность его заключается в том, что это соревнование на выучку, смелость, профессионализм и слаженность проходит не только между воинами. Это соревнование тандемов - человека и животного, которое, конечно, имеет свои физиологические и психологические особенности", - сказал замминистра обороны РФ генерал- лейтенант Александр Фомин, открывая самый зрелищный этап соревнований.

"Я знаю и вижу, что организаторы постарались создать максимально комфортные условия на этих соревнованиях для того, чтобы вы продемонстрировали свою выучку и выучку питомца, верного друга", - сказал он, пожелав удачи участникам.

По результатам соревнования первое место занял ефрейтор Вооруженных сил Казахстана Магжан Джанабеков с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Смерч-Арно, второе место - россиянин сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой Пандой, третьим пришел белорусский военнослужащий старшина Александр Давыдов с немецкой овчаркой по кличке Бакс. Военнослужащие получили заслуженные награды из рук заместителя министра обороны.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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