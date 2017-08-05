Кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой выиграл Кубок замминистра обороны РФ

"Ахмат" потерпел первое поражение в сезоне РФПЛ, проиграв "Уфе"Спорт 5 августа, 16:57
Кинэн: игра со СКА дала возможность оценить уровень хоккеистов "Куньлуня"Спорт 5 августа, 16:54
Тренер: легкоатлетка Сидорова выступала на чемпионате мира на пике кризисаСпорт 5 августа, 16:52
Знарок: хоккеисты СКА Войнов и Зубарев пропустят начало сезонаСпорт 5 августа, 16:24
Более 3 тысяч россиян не пустили на Украину с начала годаМеждународная панорама 5 августа, 15:36
Четыре шайбы Барабанова помогли СКА обыграть "Куньлунь" на предсезонном турнире в СочиСпорт 5 августа, 15:30
Под землей в шахте "Мир" в Якутии находятся восемь человекПроисшествия 5 августа, 15:29
Генменеджер команды Канады: сборная России по хоккею будет фаворитом ОИ-2018Спорт 5 августа, 15:25
Представительница Башкортостана Гареева выиграла индивидуальную велогонку на СпартакиадеСпорт 5 августа, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДМИТРОВ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Военнослужащий Казахстана с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Смерч-Арно выиграл соревнования на Кубок заместителя министра обороны РФ, сообщили в пресс-центре Армейских международных игр.
Конкурс состоялся на базе Центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ в подмосковном Дмитрове, где проходят соревнования кинологов в рамках Игр. Как пояснили в пресс-центре, в состязании на Кубок заместителя министра обороны РФ, которое прошло вне программы Армейских игр, приняли участие лучшие представители команд по итогам индивидуальной гонки. Им было необходимо преодолеть дистанцию в 1,6 тысячи метров с одним огневым рубежом со стрельбой из мелкокалиберной винтовки.
"Сегодня мы являемся свидетелями очень интересного, необычного конкурса. Необычность его заключается в том, что это соревнование на выучку, смелость, профессионализм и слаженность проходит не только между воинами. Это соревнование тандемов - человека и животного, которое, конечно, имеет свои физиологические и психологические особенности", - сказал замминистра обороны РФ генерал- лейтенант Александр Фомин, открывая самый зрелищный этап соревнований.
"Я знаю и вижу, что организаторы постарались создать максимально комфортные условия на этих соревнованиях для того, чтобы вы продемонстрировали свою выучку и выучку питомца, верного друга", - сказал он, пожелав удачи участникам.
По результатам соревнования первое место занял ефрейтор Вооруженных сил Казахстана Магжан Джанабеков с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Смерч-Арно, второе место - россиянин сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой Пандой, третьим пришел белорусский военнослужащий старшина Александр Давыдов с немецкой овчаркой по кличке Бакс. Военнослужащие получили заслуженные награды из рук заместителя министра обороны.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.