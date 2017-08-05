Минобороны предлагает создать Международную федерацию Армейских игр

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 5 августа. / ТАСС/. Минобороны РФ предложит странам СНГ создать Международную федерацию Армейских игр. Об этом в субботу сообщил журналистам начальник Главного управления боевой подготовки Минобороны РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.
"На одном из заседаний Совета министров обороны СНГ я буду выступать с предложением, чтобы министры обороны стран СНГ поддержали инициативу нашего министра обороны о создании Международной ассоциации Армейских военных игр", - сказал Бувальцев.
По его словам, это позволит создать еще более прозрачную систему судейства, подготовки, эффективнее распространять опыт проведения Игр и в целом способов и методов боевой подготовки.
"Международная федерация позволит создать организационный комитет Игр, который будет выполнять в том числе функцию судейства, и у судей появится международный статус", - отметил генерал.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.