Более 12 тыс. зрителей посетили конкурс зенитчиков в рамках Армейских игр в Китае

ТАСС, 5 августа. Конкурс "Чистое небо" по ведению противовоздушного боя в рамках Армейских международных игр (АрМИ) в Китае посетили более 12 тысяч зрителей, что стало рекордным числом гостей проходящего в Китае этапа состязаний. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.

"Более 12 тысяч зрителей посетили сегодня международный конкурс "Чистое небо" на полигоне Корла, расположенном на северо-западе КНР. В настоящее время это рекордная цифра для АрМИ-2017 в Китае", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в этом году вход на соревнования впервые открыт не только для военных, но и для представителей гражданских профессий. Билеты на соревнования раздаются бесплатно.

Общее количество гостей китайского этапа АрМИ может достичь 120 тысяч человек, уверены военные. "Популярность Армейских международных игр в Китае превосходит все ожидания", - подытожили в Минобороны.

Армейские международные игры в этом году проходят на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. На полигоне Корла Национально-освободительной армии Китая в этом году разворачиваются сразу четыре конкурса: "Безопасная среда", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Суворовский натиск". Всего Китай примет шесть армейских конкурсов.