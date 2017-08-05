Более 12 тыс. зрителей посетили конкурс зенитчиков в рамках Армейских игр в Китае

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ТАСС, 5 августа. Конкурс "Чистое небо" по ведению противовоздушного боя в рамках Армейских международных игр (АрМИ) в Китае посетили более 12 тысяч зрителей, что стало рекордным числом гостей проходящего в Китае этапа состязаний. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
"Более 12 тысяч зрителей посетили сегодня международный конкурс "Чистое небо" на полигоне Корла, расположенном на северо-западе КНР. В настоящее время это рекордная цифра для АрМИ-2017 в Китае", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в этом году вход на соревнования впервые открыт не только для военных, но и для представителей гражданских профессий. Билеты на соревнования раздаются бесплатно.
Общее количество гостей китайского этапа АрМИ может достичь 120 тысяч человек, уверены военные. "Популярность Армейских международных игр в Китае превосходит все ожидания", - подытожили в Минобороны.
Армейские международные игры в этом году проходят на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. На полигоне Корла Национально-освободительной армии Китая в этом году разворачиваются сразу четыре конкурса: "Безопасная среда", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Суворовский натиск". Всего Китай примет шесть армейских конкурсов.